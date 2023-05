Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, la Valle Oropa, FOTO

Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, la Valle Oropa

La valle sopra casa riserva percorsi sempre entusiasmanti e panorami speciali. Se poi ci si mette anche il cielo a dipingere il quadro riempiedolo di nuvole.... allora l'uscita diventa indimenticabile e raccontarla è quasi un abuso.

Nonostante la meteo fin dal mattino presenti segnali precisi (oggi pioverà, non c'è dubbio...), decidiamo comunque per un giro "alto" nella "nostra" Valle Oropa.

Optiamo per un avvicinamento "morbido" che passa prima dalla Burcina e poi dal "trenino". A Oropa arrivano le prime gocce proprio mentre siamo sotto i portici del Santuario e non prendiamo acqua. Appena smette si sale veloci alla galleria di Rosazza per dare un'occhiata alla Valle Cervo ma il nostro obiettivo è un altro.

Ridiscendiamo un poco e ci infiliamo nel sentiero che porta poco al di sotto del Cucco. E' parecchio "spaccato", ci sono pietraie da superare e qualche punto in cui occorre rassegnarsi a scendere e spingere. Ma ne vale la pena. Quando all'Alpone Superiore il sentiero inizia a scendere ci arrampichiamo letteralmente sul pendio fino alla sommità! Era il nostro obiettivo!! La discesa è più agevole almeno nella prima parte, ovvero fino a quando non incrociamo il sentiero che dalla Valle Cervo raggiunge la "passeggiata dei preti". Poi, è nuovamente "enduro"... con diversi passaggi parecchio impegnativi. Raggiunta Oropa, dirigiamo verso il parcheggio della Busancano per infilarci nel bosco fra le cappelle ed il Cimitero Monumentale.

Percorrere il tracciolino fino quasi a Pian Paris è l’ultimo tratto di relax prima di goderci il Furgnun e i single trek che scendono a Pollone passando per San Barnaba.

Chiudiamo con 50,36 km, 1.14 d+ in 4h15m.

La conca di Oropa è una perla rara!

