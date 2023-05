Savigliano: operazione salvataggio per sette anatroccoli

Una famigliola di sette anatroccoli, una delle diverse che vivono lungo i corsi d’acqua saviglianesi, stava incautamente attraversando Viale del Sole a Savigliano, tra una vettura e l’altra. Forse erano orfani di mamma o semplicemente erano sfuggiti al suo controllo.



Fatto sta che rischiavano di essere travolti dalle macchine. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme ed è prontamente intervenuto il geometra Badino dell’Ufficio Ecologia del Comune di Savigliano, che da anni con particolare passione zelo le tematiche ambientali, insieme al signor Antonio Dalmasso.



Gli anatroccoli “discoli” – incuranti delle strisce pedonali e delle norme del codice della strada - sono così stati messi in salvo. Un ringraziamento arriva anche “sportivamente” dal gruppo saviglianese “Amici dei mici”.



Diciamo “sportivamente” in maniera simpatica perché i gatti – come noto – apprezzano, oltre ai topi, anche pulcini e altri volativi non disdegnando nemmeno gli…anatroccoli. Ma gli “Amici dei mici” non sono tali solo nei confronti dei felini ma di tutti gli animali.



“Grazie, veramente grazie al geometra Badino ufficio Ecologia- Ambiente del Comune di Savigliano – scrivono sul loro gruppo Facebook - per il pronto intervento e salvataggio di sette piccolissimi anatroccoli senza mamma che attraversavano tranquillamente viale del sole tra una autovettura e l'altra. Grazie anche a Toni Dalmasso, arrivato immediatamente. Grazie al Comune di Savigliano”.