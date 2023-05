Lpm Bam Mondovì - Coach Marco Gazzotti si presenta alla stampa: "Orgoglioso di lavorare in una società tra le più serie e ambiziose" (VIDEO)

In casa Lpm Bam Mondovì è partita ufficialmente l'era di Marco Gazzotti! Il neo tecnico del Puma, questo pomeriggio è stato presentato alla stampa nella filiale della Banca Alpi Marittime di Mondovì Breo. Presenti anche la presidente Alessandra Fissolo, il Ds Paolo Borello e parte dello staff tecnico. L'allenatore modenese, dopo 7 stagioni trascorse al Martignacco, si è dichiarato orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso alla guida della Lpm. Eccolo ai nostri microfoni:

Con Paolo Borello si è parlato anche di mercato. Il Ds non ha svelato i nomi dei nuovi innesti, ma dietro specifica domanda, ha chiarito che due possibili obiettivi del Puma, parliamo di Eckl e Schwan, sono sfumati. Borello ha comunque confermato che la società è a lavoro per garantire a Gazzotti le giocatrici in grado di competere con qualsiasi avversario. Ecco l'intervista con il direttore sportivo Paolo Borello: