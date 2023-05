Volley: il Roero Città di Canale celebra l'approdo alla serie D femminile (FOTO)

Sono state ricevute in municipio a Canale dal sindaco Enrico Faccenda le 'imbattibili' del Volley Roero Città di Canale, protagoniste di una stagione indimenticabile nella 1° Divisione provinciale, che le ha portate ad approdare in serie D senza sconfitte.

Per il coach Flavio Ferrino, al primo anno nella società canalese, una grande soddisfazione e l’orgoglio di aver guidato queste ragazze ad un traguardo così importante.

Con lui ripercorriamo la stagione cominciata ad ottobre e terminata pochi giorni fa, con le due finali play off contro il Virtus Boves: “Abbiamo vinto il nostro girone da nove squadre senza mai perdere, con la strana coincidenza che anche il Boves ha fatto altrettanto. Nei quarti di finale abbiamo eliminato la squadra di Saluzzo mentre in semifinale il Canelli. La finale ci ha fatto incontrare le avversarie più agguerrite, cioè le bovesane, anche loro imbattute. A Boves in una partita combattutissima abbiamo strappato un 3-2 importantissimo, che però non garantiva nulla. Nel ritorno dopo una partenza da incubo, sotto 5-0 nel primo set, abbiamo recuperato vincendo poi 25-22 20-25 25-14 25-11. Devo ringraziare il mio vice allenatore Riccardo Steffanino, il presidente Fabio Gaia e il vice Claudio Rosa per l’appoggio e la professionalità, ma soprattutto ringrazio questo meraviglioso gruppo di giocatrici e i tifosi che ci hanno seguiti e incoraggiati anche nei momenti più difficili”.

Suddivise per ruolo ecco il Dream Team del Volley Roero Città di Canale: capitana Emily Casetta, palleggiatrici Anita Galliano, Martina Macrì, liberi Giorgia Marsero e Stefania Ilieva, bande Greta Giachino, Ada Marinetti, Elisa Vico, Lucrezia Marchisio, Gaia Mossio, Melissa Marsero opposti Giulia Gianna Rossi e Letizia Baralis.

Per loro una prossima stagione impegnativa, in un contesto regionale che le vedrà affrontare compagini di spessore, ma con un buon rifornimento di autostima e molto entusiasmo.

Il sindaco Enrico Faccenda ha scritto sulla pagina 'Sei di Canale se …': “Questa sera abbiamo ricevuto in municipio le ragazze IMBATTIBILI della squadra di pallavolo Città di Canale! Il giusto omaggio per queste atlete e i loro dirigenti e allenatori che, vincendo tutte le partite, si sono guadagnate la serie D! Bravissime e ancora complimenti!”

La squadra parteciperà alla trasmissione sportiva condotta da Marcello Pasquero su Radio Alba lunedì 15 maggio alle ore 18.30.