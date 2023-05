A Fossano le serate di divulgazione scientifica (e birrette) di 'Sound of Science'

Può un serata conviviale tra amici conciliarsi con un evento di divulgazione scientifica? Se c'è di mezzo lo zampino del collettivo Freak Out assolutamente si! Prende il via il 16 maggio a Fossano il percorso in tre tappe "Sound of Science", una sequenza di tre martedì dedicati espressamente all'approfondimento di argomenti di scienza, con la presenza di tre esperti in diverse discipline, la disponibilità di una contemporanea bevuta in compagnia e niente meno che un quiz finale a premi.



Come detto gli eventi sono organizzati dallo storico collettivo giovanile Freak Out, con la collaborazione del pub Vitriol di via Ancina, che mette a disposizione i propri locali.



Nel dettaglio, martedì 16 maggio si parlerà di psicologia, con il neuropsichiatra infantile dottor Alessandro Ciuti, il quale approfondirà l'attualissimo tema del "multitasking": siamo davvero fisiologicamente in grado di occuparci di più cose contemporaneamente? Ciuti proverà a rispondere con un approfondimento sull'attenzione e le funzioni esecutive.



Martedì 23 il dottor Elia Silvestro, dottorando al Politecnico di Torino, tratterà invece l'altrettanto contemporanea tematica della progressiva riduzione degli spazi pubblici per fare posto all'automobile, nell'incontro dal titolo "io così non ci sto più.", con una riflessione sulle modalità con le quali la collettività potrebbe riappropriarsi dello spazio sacrificato agli onnipresenti mezzi di trasporto privati.



Infine, martedì 30 maggio "sound of science" propone un approfondimento sul tema dell'energia nucleare. "Fusione nucleare. La corsa per il Santo Graal dell'energia tra pubblico e privato". Relatore il dottor Giorgio Ghillardi, ricercatore per Enel e Enea.



Tutte le serate/lezioni si svolgeranno a partire dalle 21 presso il Vitriol di via Ancina 7 a Fossano.