Bra, un successo la quinta edizione di “I Care”, tra attività per i giovani e per tutta la popolazione

Si è svolta lo scorso fine settimana, nelle giornate di Sabato 6 e domenica 7 maggio, la quinta edizione di "I Care" a Bra.

L'evento, organizzato dall’ufficio Politiche Giovanili in collaborazione con Cooperativa Lunetica, ha proposto diverse attività, rivolte come di consueto ai ragazzi delle superiori, ma anche, per la prima volta, a tutta la popolazione.

"I Care" si svolge dal 2019 nell’ambito dei progetti di Peer Education, attivi da oltre un decennio all’interno delle scuole secondarie della città. Il nome deriva dal celebre motto di Don Milani, ovvero "ho a cuore, mi interessa".

"Il Comune di Bra organizza questo evento ormai da un lustro e quest’anno lo abbiamo sentito ancora più importante." - spiega l’organizzatrice dell’evento, Veronica Allocco - "Le cinque edizioni di I care hanno rappresentato un piccolo traguardo, in quanto continuo lavoro di proposte ai giovani del nostro territorio che danno loro la possibilità di mettersi in gioco, partecipare attivamente, costruire un pensiero critico e confrontarsi su argomenti di loro interesse".

In particolare, nella mattinata di venerdì 5 nei locali della Bper Banca si sono tenuti degli incontri rivolti ai rappresentanti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli istituti superiori braidesi.

Sono intervenuti i giornalisti Alessandro Sahebi ed Eleonora Camilli e lo psicologo Paolo Rabajoli. I ragazzi hanno dialogato sul palco con Rabajoli sulla tematica del benessere, portando le loro domande, riflessioni ed esperienze, mostrandosi particolarmente sensibili al tema.

Sabato 6, invece, al Polifunzionale si è tenuto un incontro con Pegah Moshir Pour, attivista iraniana recentemente ospite del Festival di Sanremo. A seguire, è stato proposto uno spettacolo a cura di "Itaca", gruppo di ragazzi delle superiori di Savigliano.

"Anche quest’anno non possiamo che ritenerci soddisfatti di quanto realizzato. Ringraziamo come sempre le scuole superiori, il Comune e Lunetica per la collaborazione!", conclude Allocco.