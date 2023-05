Chiusura straordinaria alla biblioteca di Alba per riallestimento locali

La Biblioteca civica Giovanni Ferrero di Alba, da martedì 23 a sabato 27 maggio compresi, osserverà un periodo straordinario di chiusura al pubblico, necessario per procedere al parziale riallestimento dei locali e alla ricollocazione dei volumi del magazzino, che è stato recentemente trasferito in una nuova sede.

Non sarà quindi possibile prendere libri in prestito, ma si potranno restituire mettendoli nel box posizionato accanto all’ingresso della Biblioteca. Saranno inoltre sempre attivi il servizio di prestito digitale (MLOL - Media Library On Line) e i canali per la prenotazione degli eventi.

La Biblioteca riaprirà al pubblico martedì 30 maggio, con il consueto orario.