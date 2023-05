Domani la “Festa della Nascita” a Cuneo si sposta tra piazza Virginio e il complesso monumentale di San Francesco

A causa del maltempo, la “Festa della Nascita” in programma a Cuneo domani, domenica 14 maggio dalle 10 alle 18, inizialmente prevista presso il Parco della Resistenza, si terrà negli spazi al coperto tra piazza Virginio e il Complesso Monumentale di San Francesco.

La struttura dell’evento rimane quella originaria e tutti gli appuntamenti in programma sono confermati. L’Isola dell’educazione e l’isola comunità e ambiente saranno collocate sotto la tettoia di piazza Virginio, mentre l’isola della salute e l’isola della cultura saranno collocate all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco, rispettivamente nel chiostro (salute) e nella Chiesa di San Francesco (cultura). Alcuni laboratori si svolgeranno nelle sale al piano terra di Palazzo Santa Croce; sempre in queste sale sono stati allestiti degli spazi per le famiglie che vorranno pranzare alla festa, come immaginato in origine. I momenti più comunitari come il laboratorio per il corretto lavaggio delle mani, la merenda e lo spettacolo finale si svolgeranno in piazza Virginio, dove sarà allestito il desk informativo che fornirà tutte le informazioni logistiche.

L’appuntamento vuole essere una giornata di incontri e attività ludico-ricreative sviluppata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura 2023” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Compagnia Il Melarancio e sostenuto da Compagnia di San Paolo attraverso il bando Cultura per crescere 2023. Un’importante occasione per favorire la conoscenza delle risorse culturali, educative, sociali e sanitarie a disposizione delle famiglie, per il benessere e la crescita di bambine e bambini già dalla prima infanzia. In continuità con le azioni previste dal progetto, particolare attenzione verrà data alle famiglie con bambini in età 0-6 anni, ma l’invito a partecipare è esteso a tutti i nuclei familiari, anche quelli futuri. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0171/444641 o scrivere a culturazerosei@comune.cuneo.it. Programma disponibile al link https://urly.it/3v0dw. La partecipazione alla giornata è libera e gratuita.

Alla Festa della Nascita partecipano: Comune di Cuneo (Biblioteca 0-18, Museo Civico, Parco Fluviale, Servizi Prima Infanzia) Museo Diocesano, Società Corale Città di Cuneo, Associazione Scuolorando, Associazione NOAU, Compagnia Il Melarancio, Associazione Mano nella Mano, Cooperativa Emmanuele, Studio Albero Blu, Oasi Ostetriche, Ospedale Santa Croce e Carle, ASL CN1, Asilo Cattolico, Micronido Tataclò, Balallo Babyparking, Take5, Isola dei Tesori, Associazione Insieme Musica, Rondò dei Talenti, Scuole dell’infanzia, Danzicherie, GLM Laboratorio Musicale, Fondazione Paideia.