“Famiglia sei Granda” riparte da Fossano, poi oltre un mese di iniziative per la provincia

Domenica 14 maggio, dalle 15 alle 19, si svolgerà in via Roma a Fossano il primo appuntamento dell’undicesima edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo che per oltre un mese animerà molti centri della Granda con iniziative rivolte a grandi e piccoli. Si partirà dal cuore della Città degli Acaja che, alla vigilia della Giornata internazionale della famiglia, si animerà di giochi, laboratori, spettacoli e musica per un pomeriggio spensierato rivolto alle famiglie con bambini, da trascorrere tutti insieme. Per maggiori informazioni sulla giornata è possibile visitare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

“Invitiamo tutte le famiglie, fossanesi e non solo, e la cittadinanza ad affollare il centro cittadino che verrà allestito con stand ludico-creativi per momenti di ballo e di gioco rivolti a grandi e piccini, curati dalle realtà associative e istituzionali che a vario titolo si occupano della famiglia – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo –. ll tempo libero è un’occasione privilegiata per permettere alle famiglie di aprirsi alla relazione con altri nuclei familiari e la nostra festa vuole essere proprio un’occasione per ‘uscire fuori’ e riscoprirsi parte di una società che pensa alla famiglia come risorsa”.

Tra le principali attività proposte in via Roma, nel tratto compreso tra le piazze Manfredi e Vittorio Veneto, ci saranno: “I giochi di una volta”, pensati dai Borghi cittadini; il laboratorio del gusto e dell’olfatto curato dall’associazione “L’Arcipelago”; l’attività “Attenti al fuoco!” dell’associazione Nazionale Vigili del fuoco volontari – GOS Fossano; il laboratorio “Creando con le mani…” a cura del Centro Diurno “Il mosaico”; l’attività “Scacco Matto!” del Circolo Scacchistico “Torri d’Acaja”; “Giocando con la Dama” del Circolo Dama Fossano; il “Ludobox itinerante” proposto dal Centro Famiglie Fossano e le iniziative “Mi piaci se ti muovi!” a cura del Doposcuola CAP e “Creatività in libertà!” dell’Azione Cattolica di Fossano.

Numerose altre iniziative del cartellone di “Famiglia sei Granda” sono in programma nelle settimane successive anche a Busca, Cavallermaggiore, Montemale, Bra e Vinadio. Ecco gli appuntamenti.

Domenica 21 maggio a Busca, dalle 11 alle 18, avrà luogo “A tavola col mondo”, presso il parco museo dell’Ingenio (viale Monsignor Leone Ossola, 1), la tradizionale festa interculturale, con famiglie provenienti dai diversi continenti, giunta al decimo anniversario. La parola chiave della giornata sarà “accoglienza”.

Nella consueta cornice del Parco, dopo il classico pranzo in modalità pic-nic, si potranno visitare stand allestiti e curati da gruppi spontanei e famiglie, nei quali sarà possibile conoscere aspetti interessanti ed inediti di culture e Paesi diversi. Non mancheranno canti e balli tradizionali, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza, che spesso viene narrata solo in chiave negativa o problematica.

Venerdì 26 maggio a Cavallermaggiore, il Teatro San Giorgio, alle 20,45 si terrà la tavola rotonda “La famiglia a famiglia oggi e domani. Aspettando la Festa delle Famiglie di settembre”. Si parlerà di famiglia tra “tradizione” e “innovazione”, sia attraverso esperienze vissute e sia con il dialogo fra rappresentanti del mondo ecclesiale, legale civilistico e socio-psico-pedagogico. Un momento per confrontarsi sui percorsi che la famiglia sarà chiamata a intraprendere per essere ancora la cellula fondante della nostra società e risorsa per il nostro Paese.

Sabato 27 maggio a Busca, nuovo doppio appuntamento con “Famiglia sei Granda”. Alle 10,30 presso il parco del Maira avrà luogo la piantumazione dell’albero della “leva 2022” per testimoniare come nell’inverno demografico che stiamo attraversando, i nuovi nati siano preziosi e, per questa ragione, li si festeggia con la messa a dimora di un albero che andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento. Alle 14,30 si terrà la COLOR FUN, corsa non competitiva di colori, musica, festa ed allegria, in occasione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto, nell’ambito delle numerose attività promosse dall’Amministrazione comunale, tra cui il parco-giochi diffuso, realizzato negli ultimi due anni su diverse piazze cittadine. Ritrovo a partenza da piazza Giovanni Paolo II.

Domenica 28 maggio a Liretta di Montemale, dalle 10 alle 16, il programma di “Famiglia sei Granda” prevede un incontro rivolto alle coppie di ogni età dal titolo “Il ‘Sì’ alle difficoltà. Le scelte che cambiano la vita”. Durante la giornata le coppie presenti saranno chiamate a confrontarsi sulla necessità di impegnarsi in ciò che hanno ricevuto, investendolo per far fruttare i propri talenti, le proprie doti, le proprie conoscenze e gli insegnamenti che la vita ha offerto loro. Il messaggio vuole essere questo: “Solo impegnandosi in prima persona per la crescita di noi stessi e degli altri, potremo dare un significato più ampio alla nostra vita”.

Domenica 4 giugno a Bra, per tutta la giornata sarà “Famiglie in Festa”. Si comincerà alle 9 in piazza Caduti per la Libertà con il ritrovo per la partenza di “BICI IN CITTÀ” in collaborazione con UISP, con arrivo previsto in piazza Giolitti dove alle 12,30 verrà servita la pasta dello chef Antonio per tutte le famiglie. A seguire, sempre nella stessa piazza, alle 14,30 avrà luogo il Laboratorio 3R “Recupero, Riuso, Riciclo” a cura dell’Associazione Piedi x Terra, mentre alle 15 ci sarà l’esibizione del gruppo “I cera una volta” con lo spettacolo dei Burattini Ludobus e Palloncini. Alle 17 sarà la volta di un’esibizione di skater presso la nuova pista in via Edoardo Brizio, per finire alle 21 in piazza Giolitti con il concerto gruppo musicale “The Follis”.

Venerdì 9 giugno a Bra, alle 20,45, presso la Sala conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino” (largo della Resistenza) si svolgerà l’incontro informativo per la prevenzione al gioco d’azzardo patologico. Le relatrici saranno: Manuela Ferrero, educatrice della Cooperativa Sociale Alice e Consorzio CIS, e Angela Menga, psicologa e psicoterapeuta presso Servizio per le Dipendenze – ASL CN 2.

Domenica 18 giugno a Vinadio, dalle 10 alle 18, avrà luogo la Festa diocesana delle Famiglie, presso il Forte di Vinadio, insieme ad associazioni e movimenti per la famiglia operanti sul territorio. Sarà l’atto conclusivo delle iniziative di “Famiglia sei Granda”: un appuntamento con diversi significati, soprattutto per il largo coinvolgimento di tutte le famiglie facenti parte dei vari movimenti ed associazioni laicali, che da sempre collaborano con gli Uffici della Famiglia su tematiche familiari.

Per chi lo vorrà, la giornata si aprirà alle 9,30 con una camminata condivisa, con partenza dalle piste da sci di Aisone e possibilità di aggregarsi durante il percorso, per raggiungere il Forte di Vinadio. Qui la giornata proseguirà dapprima con la celebrazione eucaristica, poi con un pranzo condiviso e, a seguire, con un pomeriggio di svago e intrattenimento, ma anche di dialogo e scambio di esperienze sui temi più attuali della genitorialità, grazie alla presenza di Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, che animerà momenti di confronto fra le famiglie presenti