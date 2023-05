Inaugurato il nuovo ostello di Moretta: sarà a disposizione di studenti, turisti e lavoratori

Inaugurato oggi, sabato 13 maggio, il nuovo ostello di Moretta, realizzato in un’ala del santuario della Beata Vergine del Pilone, all’imbocco della pista ciclabile che porta a Villafranca Piemonte.

La struttura composta da ambienti comuni, quali la cucina e un salone, mette a disposizione due camere con sei posti letto.

Sarà l’agenzia dei servizi formativi Agenform a gestire il nuovo ostello. La stessa agenzia dal 1990 ha aperto, in una parte del Santuario, i corsi per formare gli studenti nell’ambito lattiero-caseario e nelle tecnologie agroalimentari.

L’Istituto scolastico potrà utilizzare l’ostello a favore sia degli studenti che del personale che necessita di ospitalità, ma anche per i turisti che transitano a Moretta.

Oltre al sindaco Gianni Gatti hanno partecipato all’inaugurazione gli assessori e i consiglieri comunali con la vicesindaca Emanuela Bussi.

“I posti letto non sono tanti – spiega Gianni Gatti - ma può essere un buon inizio. Potranno aumentare quando si passerà a ristrutturare una seconda parte di ambienti che si trovano nell’ala attigua.

Oltre alle camere – continua Gatti - si è messa a norma anche la cucina che non era più agibile.

Ringrazio l’architetto Giorgio Rossi di Saluzzo che ha curato la parte urbanistica degli interni e le maestranze che hanno lavorato alla ristrutturazione”.

Ha poi preso la parola il presidente dell’Agenform Tommaso Abrate: “Ostello significa ospitalità dedicata ai giovani studenti. Mai come in questi giorni il tema è di scottante attualità vedendo quello che succede agli studenti universitari di Roma, Milano e Napoli, che non trovano una collocazione dignitosa, a prezzi sostenibili, per poter vivere in prossimità dei Atenei in cui studiano.

Questa iniziativa, come tante altre fa onore all’Amministrazione comunale di Moretta. Siamo lieti di aver associato le nostre attività formative e scolastiche anche a questa gestione che si abbina alle frequentazione dei nostri corsi da parte di centinaia di giovani”.

Gli fa eco il direttore di Agenform Giancarlo Arneodo: “Era da tempo che pensavamo di realizzare un ostello qui a Moretta, anche in seguito alla chiusura dello storico Albergo Italia, era venuta a mancare una recettività per coloro, soprattutto i giovani o i lavoratori che hanno una capacità di spesa minore.

Con questa struttura abbiamo quindi la possibilità di dare alloggio, a prezzi ragionevoli, agli studenti. Ringraziamo le famiglie di Moretta che hanno sempre messo a disposizione gli appartamenti per coloro che frequentano i nostri corsi.

L’idea di creare in futuro nuovi posti letto è anche legata al fatto di ospitare i tanti turisti che transitano di qui attraverso la pista ciclabile. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci affidato l’ostello”.

Al taglio del nastro erano presenti l'ex Senatore Marco Perosino, l’ex sindaco di Moretta Mario Piovano, numerosi sindaci dell’associazione Octavia, (di cui Moretta fa parte), presieduta da Matteo Morena, il presidente del Parco del Monviso Dario Miretti, il sindaco di Savigliano Antonello Portera e il comandante della Compagnia Carabinieri di Savigliano Maggiore Luca Giacolla.

L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione da parte di Monsignor Piovano.