La Corale Villanovese in concerto con il quartetto d'archi "Amateur String Quartet"

L'antica chiesa di Santa Caterina di Villavecchia torna ad essere palcoscenico d'eccezione per l'ultimo appuntamento della rassegna " Villanova in musica ", organizzata dalla Corale Villanovese, con il sostegno di Fondazione CRC e la collaborazione del comune

Dopo il grande successo di pubblico riscontrato lo scorso aprile, con l'esibizione degli artisti locali Lorenzo Bongiovanni e Nicola Dho, la Corale propone una serata per ascoltare melodie che spazieranno dal periodo rinascimentale a quello barocco, con brani di autori come Josquin des Prez e Palestrina, Tartini, Lotti, Vivaldi e Mozart.