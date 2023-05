Le "Note di Primavera" aprono la rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin”

Si aprirà questa sera, sabato 13 maggio alle 21, nella chiesa di San Bernardino (centro storico) il concerto "Note di primavera", all'inteno della dodicesima edizione di “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2023”, la tradizionale rassegna musicale e teatrale, proposta e finanziata dal Centro Culturale San Bernardino con il contributo della Fondazione CRC.

"Il pianista Alessandro Varlotta - spiegano gli organizzatori - eseguirà un concerto con brani famosi dei grandissimi della musica classica: da Ludwig Van Beethoven a Felix Mendelssohn, da Franz Liszt a Fryderyk Chopin, ecc. con un programma che – siamo certi – emozionerà e coinvolgerà gli appassionati, sommarivesi e non, che il Centro culturale attende numerosi".

L'ingresso è libero e gratuito.

Il concerto Note di primavera è il primo di una serie di quindici eventi (concerti, serate teatrali, spettacoli di musica e parole...) che, da maggio a dicembre, saranno proposti al pubblico dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione stretta con il Comune, la Pro Loco e le Acli di San Giuseppe e di Valle Rossi, in una sinergia che da due anni sta dando grandi risultati. Il programma completo si può scaricare dal sito www.centroculturalesanbernardino.it ed è reso possibile grazie anche, come detto, al contributo della Fondazione CRC, sempre attenta alle proposte culturali del territorio.

Alessandro Varlotta, braidese, nato nel 1970, si è brillantemente diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino nel 1994, dopo aver frequentato l'Associazione Musicale "Girolamo Frescobaldi" di Carmagnola sotto la guida del Professor Remo Pipino e si è poi diplomato in Didattica della Musica presso il Conservatorio Statale "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo nel 1998. Ha frequentato i Corsi Internazionali di Perfezionamento a Variney (AO) tenuti dal Professor Giorgio Costa e i Seminari tenuti dal Maestro Walter Krafft del Munchner Musikseminar di Monaco di Javier. Ha partecipato ad alcuni Concorsi Pianistici Nazionali.