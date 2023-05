Nasce in cordata con la riuscitissima “Maratona per l’Elisa” - la maxi raccolta fondi lanciata lo scorso settembre dall’Ascom di Bra a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo - la wine-charity “Malvasia con poesia”, creata dalla “Produttori di Govone” insieme a diciassette giovani dell’associazione locale “tempoXte”, divenuti autori di altrettante poesie da dedicare a tutte le mamme del mondo, partendo dalla loro esperienza affettiva.

“La festa della mamma è da sempre l'occasione per un regalo speciale – spiega il manager della cantina Agostino Malvicino - Quest’anno abbiamo voluto rendere protagonisti di questo dono il progetto benefico in ricordo di Elisa Raspino, govonese di origine, attraverso la voce e i sentimenti di tanti ragazzi del nostro territorio che hanno arricchito di poesia e sentimento la nostra Malvasia”.

Fragrante, ricca di sfumature gentile e al tempo stesso dolce, armonica e morbida al palato: è la Malvasia di Casorzo Doc, l’etichetta scelta dall’enopolio per celebrare le mamme con una regalistica simbolo di un “grazie” al dono della vita e alla Ricerca scientifica, che si occupa proprio della sua tutela.

Un vino da gustare due volte, accompagnato da un messaggio che arriva forte e chiaro: “brindo a te, Mamma!”.