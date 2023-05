Oggi si celebra la Beata Vergine di Fatima: aria di festa anche a Bra

Tornò a trovarli per altre cinque volte, rivelò loro tre segreti e, all’ultima apparizione, il 13 ottobre di quello stesso anno, fece un miracolo: il sole “danzò” nel cielo e sembrò staccarsi dal firmamento per piombare sulla Terra.

Migliaia di persone arrivate alla Cova da Iria per fede, o per curiosità, caddero in ginocchio. Pure alcuni atei, venuti per confutare quello che stava accadendo, si convertirono. Grazie a questi eventi e alle guarigioni prodigiose che si verificarono prima e dopo, nel 1930 il Vaticano riconobbe che le apparizioni erano vere.