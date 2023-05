Quale connessione scegliere a Costigliole Saluzzo? La fibra di Isiline!

Stai pensando di cambiare la tua connessione di casa perché quella che hai non è abbastanza potente? La soluzione c’è ed è la fibra di Isiline: il provider saluzzese, infatti, è l’unico in grado di fornire una connessione alla vera fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), che viene indicata nelle pubblicità con il bollino verde. Una linea in fibra ottica, infatti, si contraddistingue per le sue caratteristiche intrinseche che le forniscono capacità di trasmettere una quantità elevatissima di dati, in breve tempo e anche a molti dispositivi in contemporanea. Tutto ciò permette all’utente finale di avere a disposizione una linea con velocità di navigazione fino a 1 Gbps, ad oggi una velocità raggiungibile solamente tramite l’utilizzo della tecnologia in fibra ottica.

A Costigliole Saluzzo da anni Isiline si occupa di realizzare ed implementare l’infrastruttura in fibra ottica con l’obiettivo di raggiungere e servire il maggior numero possibile di utenze. Tutto ciò per dare accesso alla banda ultra-larga al numero massimo di utenti, siano essi privati, attività commerciali o aziende. Ad oggi, in tutta Costigliole Saluzzo, sono 2448 le unità abitative in cui è possibile attivare una linea in fibra ottica: per verificare se anche la tua abitazione è raggiunta dalla fibra, vai su shop.isiline.it inserendo l’indirizzo corrispondente. Se hai bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi in merito all’attivazione o sui costi, puoi lasciare i tuoi dati qui https://shop.isiline.it/richiamami o passare nel negozio più vicino a te, ovvero quello di Saluzzo in via Torino 48/A. Restano a tua completa disposizione anche tutti gli altri negozi presenti a Cuneo, Fossano, Mondovì e Carmagnola. In alternativa è possibile telefonare al 0175/292929 e completare l’acquisto telefonicamente con poche e brevi procedure.

Oltre al servizio in fibra ottica, nel comune di Costigliole Saluzzo Isiline fornisce anche il servizio in fibra misto rame FTTC in 1998 indirizzi civici e quello FWA in 373 unità immobiliari per garantire una copertura capillare della città con servizi comunque affidabili per accedere ad Internet.