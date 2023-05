A Saluzzo domani "Negozi in strada": esercizi commerciali aperti e animazione

Precedente3 edizione di Negozi in strada a Saluzzo

Domani, domenica 14 maggio, per tutto il giorno a Saluzzo, a partire dalle 9, oltre 70 attività commerciali saranno aperte nel tradizionale appuntamento di "Negozi in strada" con stand dislocati nel centro cittadino.

Alla manifestazione aderiscono anche sei auto concessionarie. Il format dell’iniziativa, promossa da Ascom e CCN con il patrocinio del Comune, propone shopping e animazione in strada con momenti di gioco per i più piccoli e di svago per tutte le età.

Giochi in legno, trucca bimbi, spettacoli, letture animate e autori che firmeranno autografi.