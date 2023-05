Torniamo indietro nel tempo (parte 2): castelli aperti domenica 14 maggio

Tempo fa vi abbiamo fatto un elenco di castelli che meritavano una tappa ( leggi qui ) Chiaro, non era possibile nominare tutti i manieri instagrammabili della Granda, ce ne sono un’infinità. Visto che però l’idea è stata apprezzata, in occasione della Giornata dei Castelli Aperti in calendario domenica 14 maggio abbiamo deciso di fare una seconda puntata, questa volta ispirata dai vostri suggerimenti. Ecco a voi l’elenco, un posto più bello dell’altro.

Castello di Monteu Roero

Il Castello posizionato in cima al Monte Acuto (dal latino Mons Acutus per la sua posizione strategica), oltre ad assicurare una splendida vista sul Roero, garantiva la sicurezza della fortezza e dei suoi abitanti. Risale al 1041, anno in cui Enrico III concede il Monte Acuto al vescovo di Asti, per poi concedere la terra a Guido Biandrate con un attestato del 1152, firmato dal Barbarossa e da Federico II nel 1238 che ribadiva quanto concesso in precedenza. Nel 1299 i Biandrate lo vendono ai Roero per oltre 48mila fiorini. Viene ampliato tra il 1570-1575. Purtroppo a causa del terremoto del 1887 alcune parti danneggiate vennero abbattute e mai più ricostruite. L’amore della storia, delle cose belle, di valore, ha spinto la famiglia Berta ad acquistare il Castello giunto a noi mantenendo l’affascinante aspetto di un tempo. Informazioni: 347/0587825, 333/7678652.

Torre Civica di Saluzzo

L’edificazione della Torre Comunale si fa risalire al 1462 durante il marchesato di Ludovico I (1416-1475). Era segno della comunità cittadina e simbolo di una forza indipendente dal potere marchionale e dall’influenza religiosa. Alta 48 metri reca alla sommità una torre ottagonale sormontata da cupola aggiunta nel 1556 e sede della grossa campana che scandiva il tempo della vita in città. Al termine della salita fatta di 130 gradini si gode un panorama mozzafiato sul borgo e sulla catena alpina. Informazioni: 329/3940334.

Agenzia di Pollenzo

Pollenzo fu un’importante città romana, che nel medioevo si trasformò in un centro benedettino. Nel XIV secolo divenne sede di contea del patrizio visconteo Antonio Porro. La sua rocca, di cui resta il dongione di fine Trecento, la torre cilindrica alta 46 metri, si trasforma in prestigiosa residenza feudale dei marchesi di Romagnano, i quali, come conti di Pollenzo, nella seconda metà del Cinquecento, avvieranno un profondo rinnovamento del castello. La più radicale trasformazione si ebbe tra gli anni 1832 e 1847, seguendo il progetto di Re Carlo Alberto. L’obiettivo era creare un’azienda agricola modello, in grado di orientare le diverse proprietà fondiarie di casa Savoia e nella quale sperimentare e migliorare la rendita delle attività agricole ed enologiche. L’intervento riplasmò l’intera cittadina medievale, attraverso opere di bonifica dei terreni, la creazione di cascine, un riassetto idrogeologico e forestale e una grande campagna di scavi archeologici per riportare alla luce il sito romano. Il complesso ha preso nuova vita ad inizio del 2000, grazie all’idea promossa da Slow Food di creare l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la Banca del Vino, il ristorante e l’Albergo dell’Agenzia. Informazioni: 0172/458416.

Borgo e Torre medievale di Priero

La Torre Maestra di Priero risale al XV secolo quando, in seguito ad accordi con il Marchese di Ceva, il borgo è trasferito dal Poggio (Receptum Podii) alla zona più pianeggiante alle rive del torrente Cevetta. Ne troviamo testimonianza in un manoscritto datato 1387 giunto a noi in una copia più recente. Il borgo, come è ancora oggi ben visibile, aveva una geometria molto precisa e ben disegnata. Le porte di accesso al borgo erano tre: due erano situate agli estremi dell’attuale via XX settembre (porta Soprana e Porta Sottana), la terza (Porta Ferrera) poco distante. Le mura, di cui rimangono ampi tratti ancora in buono stato di conservazione, denunciano - per spessore ed inclinazione delle superfici - una concezione costruttiva tipicamente medievale, antecedente all’introduzione delle armi da fuoco. Informazioni: 333/1714232.

Casa Cavassa di Saluzzo

Simbolo del rinascimento saluzzese, Casa Cavassa fu edificata prima del XV secolo e fu proprietà di Galeazzo Cavassa e del figlio Francesco, vicari del marchesato di Saluzzo.

Nel 1505 Francesco Cavassa fece decorare l’edificio secondo un programma colto, aggiornato sui nuovi modelli figurativi del Rinascimento e sulle nuove tendenze stilistiche diffuse in area padana. Dopo la sua morte Casa Cavassa iniziò una lenta decadenza che durò fino al 1883 quando fu acquistata dal marchese Emanuele Tapparelli d’Azeglio, che intraprese poderosi lavori di ristrutturazione. Attualmente è sede del museo civico che si presenta in una sequenza di 15 sale con soffitti lignei dipinti e pareti decorate. All’interno delle sale sono ospitate alcune significative opere d’arte appartenute alla collezione dazegliana. Informazioni: 329/3940334.

Palazzo Salmatoris di Cherasco

Costruito all’inizio del ‘600, più volte abbellito, ingrandito e rimaneggiato, il palazzo costituisce l’edificio di maggior prestigio storico della città: qui fu firmata la pace del 1631, nelle sue sale fu deposta la Sindone nel 1706, qui Napoleone Bonaparte impose l’armistizio del 1796 ai Piemontesi, le sue sale furono elette più volte ad abitazione dalla corte Sabauda. La famiglia Salmatoris si estinse nel 1822 e il palazzo fu alienato diverse volte fino a vederne installato un mulino (esposto oggi nella nuova parte restaurata). È ora un importante centro culturale e sede di mostre d’arte di grande livello. Informazioni: 0172/427089.