Graglia (FI): “Dalla Regione Piemonte 5,5 milioni per le persone affette da disabilità”

“Sono estremamente fiero che come Regione Piemonte, pur rispettando i vincoli di bilancio e le difficoltàà del momento, siamo riusciti a ritagliare quasi 5,5 milioni di euro rivolti persone con disabilitàà grave ritrovatesi prive del sostegno familiare”.

Ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale in Piemonte Franco Graglia.

Tramite la delibera regionale, si provvede alla ripartizione dei fondi agli Enti gestori in base alla quota di popolazione residente nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni, un provvedimento che va ad integrare i programmi di “Vita Indipendente” finanziatati con 4,5 milioni di euro.

“Con questi nuovi fondi - precisa Franco Graglia - sarà possibile avviare percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine; interventi di supporto alla domiciliaritàà in soluzioni alloggiative, programmi per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia; accoglienza in strutture innovative o strutture residenziali quali RAF, Comunitàà alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi.

Conclude Graglia: “Noi vogliamo parlare con i fatti. E questi 5,5milioni sono fatti”.