Proseguono "I martedì del PD di Fossano online"

Si sta rivelando vincente la proposta de I martedì del PD di Fossano online, grazie alla quale si offre la possibilità di confrontarsi su temi di attualità politica e amministrativa. Dopo la serata dell’11 aprile sulla sanità pubblica, lo scorso martedì 9 maggio abbiamo avuto l’opportunità di incontrare, sempre online, Paolo Furia, già segretario regionale del PD dal 2018 al 2023. Il tema della serata, Politica: riconoscersi, riconoscere, ha permesso ai numerosi “presenti” in collegamento di approfondire aspetti della nostra vita quotidiana legati all’identità, alla rappresentanza, alla paura del futuro, alla socialità, e di cogliere, attraverso esempi concreti, l’importanza di riconoscere gli altri e di essere riconosciuti, evitando di cadere nei facili moralismi del “bel tempo andato” ma sforzandosi di mantenere uno sguardo curioso e non chiuso sulle opportunità e le sfide che i vengono offerte dalla vita e dalla politica.

Sono stati molti gli stimoli che l’incontro con Furia ha lasciato, nella consapevolezza che la politica non può ridursi ad un esercizio di “buona amministrazione” dell’esistente o, peggio, ad una perenne campagna elettorale “contro” un avversario percepito come nemico: essa ha bisogno, e si fonda, su una visione di futuro e sull’approfondimento della complessità che la realtà ci pone di fronte.

Approfittiamo per comunicare che l’incontro su Disuguaglianze: come nascono e come superarle, con Francesco Petrelli, Responsabile delle Relazioni internazionali di OXFAM ITALIA e Nino Mana, Direttore Caritas Fossano, in dialogo con Ivana Borsotto della Segreteria del Circolo PD di Fossano, è stato rimandato al martedì 6 giugno, sempre online, alle ore 21.

Il prossimo appuntamento sarà quindi quello di martedì 30 maggio, in cui interverranno la Dott.ssa Silvia De Francia, farmacologa, autrice del libro La medicina delle differenze, e la Dott.ssa Valentina Benedetti, Referente Medicina di genere dell’ASL CN 1. Introdurrà la serata Rosita Serra, capogruppo consiliare per il PD Fossano.

Per partecipare alle serate, in modalità online sulla piattaforma Zoom, è possibile richiedere il link di accesso scrivendo a pdfossano@libero.it oppure tramite Whatsapp al 3382075316.