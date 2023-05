Calcio Serie D. Il Bra sfida il Vado nella semifinale playoff, Capellupo: "Non potevamo arrivare a questa partita in condizioni psicofisiche migliori"

Scatta l'avventura playoff per il Bra di Roberto Floris: domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle 16, è in programma all'Attilio Bravi la semifinale contro il Vado quarto in classifica.

I giallorossi hanno chiuso il campionato regolare in crescendo ed arrivano in ottime condizioni alla sfida. Da vendicare anche il ko della 32^giornata quando in Liguria Capellupo e compagni uscirono sconfitti con tre reti al passivo.

Tempi supplementari in caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco e giallorossi qualificati se lo stallo dovesse persistere al 120° in virtù del migliore piazzamento ottenuto in campionato. Nell'altra semifinale si affrontano Sanremese e Ligorna.

Il capitano braidese alla vigilia della partita: "Abbiamo finito il campionato alla grande, battendo il Sestri e poi la Fezzanese per 5-0. Non potevamo arrivare ai playoff in condizioni psicofisiche migliori. Siamo consapevoli della forza del Vado, squadra organizzata che di recente ci ha battuti nettamente. E' stata l'unica, oltre alla capolista Sestri, a metterci davvero in difficoltà. Dopo quella sconfitta in casa loro eravamo precipitati a meno sei in classifica ma poi siamo stati bravi a non disunirci, guadagnando 11 punti e terminando addirittura a +5. Abbiamo due risultati su tre a disposizione ma giocheremo per vincere. Sono partite particolari, conta molto come ci arrivi. Noi abbiamo iniziato la stagione con l'obiettivo di disputare un buon campionato ma non pensavamo che saremmo arrivati a 74 punti che sono tantissimi."