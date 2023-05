Cuneoginnastica al campionato italiano allieve gold di Napoli

Pala Vesuvio, Napoli, campionato italiano allieve gold di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Tre sono le ginnaste della Cuneoginnastica ad essersi qualificate per questa ambita fase nazionale che ospita le migliori allieve del nostro territorio e futuro della nostra nazione: le cuneesi Delfino Sophia e Cozzolino Greta e la monregalese Bessone Eleonora.

La prima a scendere in campo gara è stata la più giovane, Greta, che, nonostante la tensione dell’esordio ha reagito molto bene portando a termine una gara senza alcun errore. Per lei esercizi già complessi e nuovi elementi tecnici presentati proprio qui a Napoli per la prima volta.

A seguire è stato il turno di Sophia che reduce della stessa esperienza lo scorso anno ha saputo sfruttare gli errori del passato e l’esperienza maturata portando a termine una gara brillante e regolare sui 5 attrezzi senza commettere ne errori ne sbavature. Purtroppo per pochi decimi di punto non riesce a centrare la finalissima di domenica 14 maggio che sarebbe stata per lei la “ciliegina sulla torta”.

Entrambe le ginnaste hanno dimostrato tutto il loro valore nei loro esercizi alla trave perché proprio su questo attrezzo, il più temuto e difficile oltre che tecnicamente psicologicamente hanno portato a termine due ottime esecuzioni con punteggi altissimi.

Si conclude così per loro un campionato strepitoso il cui epilogo ai campionati italiani fa brillare queste giovani ginnaste non solo in regione ma in territorio nazionale.