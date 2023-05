Cuneo Volley, la riconferma di Codarin: "Ci sono giocatori che farebbero carte false per giocare qui" (VIDEO)

Per la quarta stagione consecutiva Lorenzo Codarin vestirà la maglia del Cuneo Volley.

Il centrale è stato presentato nella mattinata di oggi, sabato 13 maggio, nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sede di Caraglio del Caseificio Moris, sponsor storico della squadra guidata dal presidente Gabriele Costamagna, alla presenza dei titolari di Moris, il signor Franco Morisiasco ed i figli Ivan con la moglie Marianna.

"Il mio sogno, e quello di tutti immagino, è quello di rivedere in futuro il Cuneo Volley nella massima serie - ha detto Codarin - Ho voluto fortemente il rinnovo per aiutare il Club a proseguire nel percorso che mi auguro porterà a raggiungere questo obiettivo".

Il forte centrale, uno dei pochi reduci dalla formazione che ha disputato la scorsa stagione, è ovviamente contento anche della riconferma: "Sono orgogliosi e felice di passare un altro anno a Cuneo. Ci sono atleti che farebbero carte false per venire a giocare in questa società. Un gruppo di dirigenti che migliora di anno in anno, sono contento di poterli aiutare per raggiungere grandi obiettivi"

A seguire il video integrale della conferenza stampa.