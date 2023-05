Volley maschile: Cuneo, domenica la Final Four Regionale Under 17 nel Novarese

Dopo aver conquistato il Titolo Territoriale, il gruppo Under 17 BAM Cuneo ha concluso il proprio girone regionale da primo e disputerà domenica 14 maggio nel novarese la Final Four Regionale.

I ragazzi di coach Casale affronteranno alle ore 10 in semifinale ad Arona, i pari età di Biella, mentre l’altro scontro diretto sarà tra il Volley Parella Torino e Novi Ligure nel palasport di Paruzzaro. Nel pomeriggio le Finali, 1°-2° tra le vincenti della mattina nel campo di Paruzzaro e le perdenti si giocheranno il 3°-4° posto ad Arona.

La squadra che al termine della Final Four Regionale verrà eletta Campione del Piemonte, staccherà l’accesso alle Finali Nazionali in programma dal 29 maggio al 4 giugno in Trentino-Valsugana.

«Arriviamo a questa final four dopo un bel percorso di crescita grazie anche alla partecipazione al campionato di serie D e a numerosi tornei di livello nel nord Italia, fortemente volute dai dirigenti e responsabili del Settore Giovanile. Adesso viene il difficile e il bello. Stiamo lavorando quotidianamente con giocatori e staff, perché le altre 3 semifinaliste sono squadre molto forti e ben allenate. Abbiamo avuto prova nella partita di qualificazione contro Novi che sarà battaglia dal primo all'ultimo punto. Proprio per questo motivo sarà fondamentale procedere un passo per volta e non disunirsi nei momenti difficili. Penso che chi farà bene queste cose alla fine alzerà meritatamente il titolo regionale»: coach Marco Casale.



Riassunto gare

Domenica 14 maggio

Paruzzaro • ore 10.00

Volley Parella Torino VS Grissitalia Novi Pallavolo

Arona • ore 10.00 BAM Cuneo VS Monteleone Trasporti Spb

Finale 1°-2° posto • ore 15.30

Vincente Paruzzaro VS Vincente Arona -> Palazzetto di Paruzzaro

Finale 3°-4° posto • ore 15.45

Perdente Paruzzaro VS Perdente Arona -> Palazzetto di Arona

Roster completo: Bellanti Giovanni, Marco Basso, Giorgio Peano, Michelangelo Mammoliti, Federico Giraudo, Andrea Bertone, Filippo Arnaudo (K), Alberto Costanzo, Michele Verra, Alberto Pellegrino, Elia Miglietti, Fabrizio Marino, Giovanni Girardi e Iacopo Bettahi.

I Allenatore MARCO CASALE

II Allenatore DANIELE VERGNAGH

IIII Allenatore GIANPIERO TASSONE