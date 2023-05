A Mondovì la commemorazione della storica "Battaglia del Bricchetto"

Far rivivere la storia nei luoghi che videro la battaglia. Con questo spirito, ieri, sabato 13 maggio, a Mondovì si è tenuta la commemorazione della "Battaglia del Bricchetto".

Era il 21 aprile del 1796 quando Napoleone Bonaparte scese in Italia, constringendo l'esercito Sardo a ripiegarsi verso Torino, ma proprio in questa occasione il reggimento dei “Dragoni del Re”, guidati dal colonnello d’Oncieux de Chaffardon si battero e li respinsero nei pressi di quella che oggi è la cappella di San Paolo a Gratteria. L'impresa fu vincente e valse due medaglie d'oro al reggimento.

Ogni anno è tradizione che il Reggimento "Genova Cavalleria" discendente dai "Dragoni del Re", il più antico reggimento di cavalleria dell'Esercito Italiano, di stanza a Palmanova (Udine), celebri la festa del corpo, ricordando la battaglia del Bricchetto di Mondovì, grazie alla quale venne facilitata la ritirata della fanteria piemontese.

Da Palmanova a Mondovì, proprio sui luoghi testimoni della battaglia. Su iniziativa di Roberto Casorati, Consigliere Regionale ANAC per la Liguria, la commemorazione è stata proposta anche nella Città del Belvedere.

L'evento, organizzato dall'ANAC (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - Sezione Ligure San Giorgio Genova) in collaborazione con le sezioni di Como e Torino, ha ricordato la battaglia che è testimoniata anche da una lapide posta in loco.

"Conoscendo bene questa zona ho pensato che fosse giusto provare a organizzare una commemorazione nei luoghi dove tutto è avvenuto"- spiega Casorati - "Le celebrazioni si sono svolte per la prima volta nel 2018, con la collaborazione dell'ex vice sindaco e assessore alla cultura Luca Olivieri. Purtroppo la pandemia non ci ha permesso di riproporre la manifestazione fino a quest'anno. Finalmente, ieri, ci siamo ritrovati nei pressi della cappella di San Paolo per ricordare questo evento storico. Ringraziamo l'amministrazione nella persona dell'assessore Francesca Botto con la quale speriamo di poter collaborare per far sì che questo evento cresca e contribuisca a valorizzare il territorio, la Polizia Locale che ha garantito la buona riuscita dell'evento, il Reggimento "La Marina" di Nucetto, le Sezioni ANAC di Como e Torino, l'Associazione Guardia di Finanza, la Società FriTech, la signora Moira e tutti gli intervenuti."

Un evento unico nel suo genere e che potrebbe non solo favorire la conoscenza della storia locale per i più giovani ma anche dar vita a una nuova manifestazione in città per i prossimi anni.