Con Green Community Terre del Monviso sulla strada della mobilità sostenibile

In questi mesi la Green Community Terre del Monviso ha stabilito quali sono i temi centrali su cui lavorare nei prossimi anni con l’obiettivo di supportare lo sviluppo sostenibile, nonché rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali a un territorio che sa avere una visione di lungo termine.

I servizi sono sicuramente una necessità per le vallate, un tema su cui fare il punto e

confrontarsi. Attuare innovazioni green sul trasporto pubblico nelle terre ai piedi del Re di Pietra è uno dei principali traguardi da raggiungere.

Con l’intento di approfondire il tema mobilità sostenibile, gli amministratori locali

rappresentanti Unioni montane Varaita e Comuni del Monviso, Bim Varaita e Po, Comune di Saluzzo, Comune di Lagnasco, Comune di Manta e Parco del Monviso hanno fissato un incontro divulgativo aperto a tutta la comunità.

Il dibattito, mercoledì 24 maggio alle 17.30 nella Sala degli specchi – Il Quartiere, Piazza Montebello 1 –, sarà condotto da Livio Avagnina, gestore dei trasporti Consorzio Grandabus, che elencherà e approfondirà soluzioni di trasporto favorevoli all’ambiente come integrazione al servizio di tipo tradizionale, attualmente in uso.

Come si raggiunge la strada della mobilità sostenibile?

"È necessario innanzitutto effettuare un’analisi su come intervenire in quelle aree a

domanda debole, ovvero dove l’utenza è scarsa. In questo modo si potranno rimodulare le corse per renderle più efficienti, meno inquinanti e ridurle quando non sono necessarie.

Le tipologie di servizio che potrebbero essere adottate come integrazione al modello attuale

sono:

- servizio a chiamata

- servizio a conferma

- servizio su prenotazione



Guardando alle esigenze di ogni area, dalla pianura fino all’alta valle, verranno adottate una o più soluzioni tra quelle sopra elencate. Esse non andranno a sostituire il trasporto pubblico di tipo tradizionale, ma a ricalibrarlo.

Adottando una o più di queste soluzioni saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini e ci si sposterà in maniera sostenibile".

Grazie all’esperienza di Livio Avagnina sarà possibile prendere in considerazione ogni

tipologia di servizio proposta, approfondirne le caratteristiche e sciogliere i dubbi della

comunità in merito ad esse.

Che cos’è la Green Community Terre del Monviso

Sono 28 i comuni protagonisti della Green Community Terres Monviso: Saluzzo, Lagnasco, Manta, Verzuolo, Piasco, Costigliole Saluzzo, Venasca, Brossasco, Frassino, Isasca, Melle, Sampeyre, Pontechianale, Rossana, Martiniana Po, Gambasca, Revello, Rifreddo, Sanfront, Paesana, Ostana, Oncino, Crissolo, Envie, Barge, Bagnolo Piemonte, Pagno e Brondello.

Le Terre del Monviso, su cui da anni si investe per valorizzare le attività delle persone che ci vivono e rafforzarne il senso di appartenenza, sono una delle tre realtà italiane scelte come modello di riferimento per la selezione di ulteriori e successive Green Communities.

Gli altri due progetti pilota sono: il “Parco regionale Sirente Velino” in Abruzzo ed il progetto unione montana dell’appennino reggiano “La montagna del latte”.