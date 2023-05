Da Cuneo a Torino su carrozze 100 porte degli anni '30 per chiedere la rinascita delle ferrovie piemontesi [FOTO]

Un treno storico diretto a Torino è partito da Cuneo nella mattinata di oggi domenica 14 maggio, carico non di passeggeri ‘comuni’, ma di sindaci e associazioni del territorio decisi a sostenere la rivendicazione dei territori ad avere un servizio ferroviario di mobilità sostenibile e integrata, e un treno che arrivi regolarmente nelle stazioni.

Erano in tanti, nonostante la pioggia, stamattina in stazione. Sono saliti sul treno per la rinascita delle ferrovie secondarie piemontesi, costituito da locomotiva diesel con carrozze “100 porte” degli anni ‘30.

Il convoglio percorrerà alcune delle tratte sospese giungendo in stazioni che attendono da anni di tornare ad essere sedi di trasporto pubblico locale ferroviari

Un grido e un allarme ormai ripetuto da anni, ovvero da quando – durante l’amministrazione regionale Cota – il Piemonte ha vissuto l’interruzione di una dozzina di linee ferroviarie ‘causa crisi’, che le è valsa la palma di regione italiana con il maggior numero di ferrovie sospese.



Recenti dichiarazioni dell’assessore ai trasporti Marco Gabusi segnalano l’intenzione di riattivare – a partire dal prossimo autunno - le linee sospese Asti-Alba e la Casale Monferrato-Mortara. Entrambe, però, con offerta insoddisfacente.





Il treno – organizzato da Fondazione Fs – è partito alle 9 da Cuneo per fermarsi a Busca, Saluzzo, Savigliano, Cavallermaggiore, Alba, Castagnole delle Lanze, Asti, Montiglio-Murisengo e Chivasso, con arrivo a Torino alle 15.25.

Presenti AMODO, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Italia Nostra, ProNatura, COMIS e tutte le altre associazioni che sussistono nei territori coinvolti, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Ieri il tema è stato trattato in un incontro che si è svolto presso la Sala reale della stazione di Cuneo.