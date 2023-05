Intitolata alla memoria di Bruno Muratore e Maria Pia Salvatico la Croce Bianca di Ceva

Saranno ricordati per sempre per tutto l'impegno profuso a favore della comunità e del sociale i coniugi Bruno Muratore e Maria Pia Salvatico.

Ieri, sabato 13 maggio, la comunità di Ceva, alla presenza della famiglia, delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle associazioni presenti sul territorio, ha voluto ricordarli intitolando la sede della Croce Bianca alla loro memoria.

“Bruno co-fondatore della croce bianca Ceva, consigliere per oltre 40 anni nel direttivo, è stato un cittadino esemplare, - ha detto il presidente della Croce Bianca, Filippo Dapino – “Da sempre impegnato in battaglie condotte con profondo senso civico e morale, Bruno è stato un punto di riferimento per noi e lascia un'impronta indelebile nella memoria storica della nostra associazione e nella città. Un uomo che ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua esistenza per salvaguardare, fattivamente nel passato e con i racconti nel presente, quegli ideali di democrazia e libertà che sono stati cardini fondamentali della sua vita. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo. In tutti questi anni la moglie Maria Pia Salvatico ha sempre supportato Bruno nei suoi ideali per il bene della collettività.”

Un momento toccante quello di ieri perché nel cebano tutti conoscevano Bruno Muratore e Maria Pia Salvatico. Dal 1965 hanno gestito per oltre trenta anni il primo distributore e poi il bar, aperto sull’autostrada Torino-Savona, nel comune di Priero. Maria Pia, originaria di Mombasiglio, sempre dietro il bancone a servire l'ottima frittata ed i caffè, fin dalle quattro del mattino, e sempre con il sorriso.

Bruno, originario di Scagnello, è stato uno dei fondatori della Croce Bianca di Ceva. Era anche un grande appassionato di sport, in particolare di bocce e pallapugno.

Rispettando un desiderio di mamma e papà, la figlia Nadia, nostra stimata collega, ha deciso di donare alla Croce Bianca di Ceva una nuova auto medica per i servizi di emergenza.