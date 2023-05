La scuola dell'infanzia statale di Frabosa Sottana riceve la certificazione "Montessori"

“Essere Casa dei Bambini in una scuola statale”. Questo il titolo del convegno che si è tenuto ieri, sabato 13 maggio, ala Gala Palace di Frabosa Sottana, evento conclusivo del progetto dell’istituto comprensivo di Villanova Mondovì “Aiutami a fare da solo”, vincitore del Bando Nuova Didattica - Linea Spazi didattici della Fondazione CRC.

Un momento di incontro e riflessione dedicato non solo agli attori del mondo della scuola ma anche alle famiglie e soprattutto ai bambini.

Nuove metodologie ed approcci al mondo dell'educazione e ai metodi orientati al modello Montessori entrati da tempo e con successo all'interno della scuola dell'infanzia statale.

E proprio ieri la scuola di Frabosa Sottana ha ricevuto la certificazione di scuola a pedagogia Montessori dalle mani di Roberta Raco coordinatrice dei progetti educativi 0-6 di Montessori Italia.

Ad accogliere i presenti Elisabetta Baracco, vice sindaca che ha introdotto i lavori della giornata ringraziando tutti gli enti che hanno reso possibile la realizzazione del progetto.

"Grazie all’impegno e al lavoro appassionato - ha detto la vice sindaca - delle insegnanti, al forte sostegno delle famiglie, dell’istituto comprensivo di Villanova e dell’amministrazione comunale , nonché con il fondamentale contributo economico della Fondazione CRC, è stata sperimentata una prima esperienza sul territorio di vera e propria comunità educante. Un'esperienza di proficua collaborazione tra scuola, famiglie e comune che, attraverso un percorso condiviso di alcuni anni, ha raggiunto l’obiettivo della certificazione di scuola a pedagogia Montessori.

"Sono contento e commosso - ha detto il sindaco, Adriano Bertolino - perché questo è un traguardo che le amministrazioni sperano di raggiungere. Siamo partiti alcuni anni fa per conoscere questo metodo e abbiamo cercato in ogni modo di sostenerlo. Ci deve essere però collaborazione con le insegnanti e devo dire che c'è stato un grande impegno da parte di tutti. Le fondazioni - oggi presenti hanno creduto fortemente in questo progetto e hanno dato un contributo che serve per aiutare le scuole dove vengono formati gli adulti di domani".

Il progetto, di durata triennale, è stato curato dalla maestra Sara Galleano, insieme alle maestre Noemi Musso e Valentina Griseri, in collaborazione con l'educatrice Francesca Boetti de "Il nido del Merlo".

La scuola oggi dispone di una vera e propria aula all’aperto, con laboratori di appredimento, aree per la lettura e la pittura, l'orto didattico, terrario e un percorso sensoriale.

Un progetto molto apprezzato da Fondazione CRC, rappresentata dalla dottoressa Daniela Bosia che ha sottolineato "la passione che traspare dalle parole delle maestre, capaci di trasmettere entusiasmo a tutti gli altri enti che hanno realizato un progetto sostenibile e importante per le future generazioni".

Il progetto è stato sostenuto e appoggiato anche dalla Fondazione BCC Pianfei Rocca de' Baldi Verdeblu onlus rappresentata dal vice presidente del consiglio direttivo Paolo Blangetti che evidenziato la bontà dell'iniziativa, capace di coinvolgere non solo gli operatori della scuola ma in prima persona anche le famiglie.

A seguire sono state condivise le testimonianze di alcuni genitori e gli approfondimenti sull’attualità del pensiero di Maria Montessori a cura della Fondazione Montessori Italia, con la dottoranda Martine Gilsoul e della pedagogista e formatrice montessoriana Elisa Loprete.

Il pomeriggio è stato dedicato a laboratori pratici dedicati agli insegnanti perapprofondire le differenze tra metodo tradizionale e metodo Montessori.