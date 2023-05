Oggi la grande sfilata che chiude la 94ª Adunata Nazionale degli Alpini di Udine

Oggi, con la tradizionale sfilata per le vie della città, si chiude la 94ª Adunata Nazionale degli Alpini di Udine. Attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ci saranno anche le penne nere della Granda tra i 70 mila previsti per questo grande giorno. Partenza alle 9 di mattina da Piazzale Osoppo per proseguire lungo viale della Vittoria, Piazza Primo Maggio (dove ci sarà la tribuna delle Autorità, poi Piazza Patriarcato, via Piave e via Aquileia, che, all’altezza della Porta dal lato di Piazzale D’Annunzio, segnerà anche la zona di scioglimento.

I nostri alpini sono stati schierati nel settore 4 e sfileranno attorno alle 11.

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 94ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale.