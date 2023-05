Marzia Arena è la nuova presidente della consulta femminile di Mondovì

E' stata rinnovata, lo scorso 8 marzo (leggi qui), la Consulta Comunale Femminile di Mondovì, organo permanente di consulenza per l'Amministrazione locale orientata a favorire la partecipazione delle donne alla vita politica, economica e sociale della città.

Valorizzando le organizzazioni e le associazioni presenti sul territorio, la nuova presidente, Marzia Arena, affiancata dalla vice presidente Cristina Rossi e dai membri del consiglio direttivo Ornella Castiglione, Rosmilia Girardi e Antonella Merlino, si impegna ad incentivare la condivisione delle decisioni amministrative che riguardano il mondo delle donne, inclusi temi relativi a condizioni di vita, di lavoro e di salute.

"La Consulta è una squadra di donne che interagisce con il Comune sulle tematiche delle politiche femminili", dichiara Marzia Arena. "Credo che svolga un ruolo fondamentale nel rappresentare le donne del monregalese. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare la comunità sui molteplici aspetti delle loro vite. Pur operando in autonomia, la Consulta, collabora e sostiene le numerose realtà associative già presenti nel territorio, per creare una rete solidale, coesa e capace di rispondere ai bisogni e alle richieste delle donne di Mondovì."

"Sotto l’aspetto organizzativo - prosegue la neo presidente - è importante per la Consulta poter utilizzare una sede propria quale luogo di riunione ed incontro. Abbiamo notizia che l’Amministrazione Comunale intenda riservarci uno spazio nella “Casa delle Associazioni” di prossima costituzione: per le nostre attività sarebbe un’opportunità fondamentale. Sono onorata di essere stata eletta Presidente e mi impegno a portare avanti il percorso intrapreso da chi mi ha preceduta, il presidente uscente Francesca Bertazzoli, con l’obiettivo di continuare a promuovere le politiche femminile e garantire che le donne del Monregalese abbiano voce in capitolo in tutte le questioni che le riguardano. Sono affiancata da un direttivo composto da persone positive ed entusiaste; insieme cercheremo di costruire un futuro sempre più inclusivo garantendo la promozione di pari opportunità contrastando ogni forma di discriminazione. Il nostro impegno sarà rivolto alla riproposizione, rivisitata, degli eventi già consolidati e allo sviluppo di nuovi settori di intervento. La nostra intenzione è quella di promuovere progetti in diversi ambiti, dall’integrazione alla salute e prevenzione, dall’informazione, proponendo tavole rotonde di approfondimento, a corsi di difesa gratuiti. Posso anticipare due progetti a me particolarmente cari che vedranno la luce a breve: il primo è rivolto a sostenere le imprenditrici femminili, che spesso affrontano sfide uniche nel mondo degli affari. Al fine di fornire un ambiente favorevole al loro sviluppo professionale, si lavorerà alla costruzione di una rete informativa e di supporto che consentirà alle donne interessate a fare impresa di accedere a risorse, informazioni e mentorship specializzati. Questa rete si propone di essere un luogo di scambio di idee, di conoscenze e di esperienze, promuovendo sinergie e collaborazioni che favoriscano il successo delle imprenditrici. Il secondo si impegna a fornire un sostegno specifico alle donne che affrontano i problemi correlati alla chemioterapia. Consapevole dei pesanti oneri finanziari e psicologici che spesso accompagnano il trattamento, si metteranno in atto misure per fornire un aiuto economico e pratico alle donne oncologiche includendo l'accesso a servizi di consulenza specializzati. Questi sono solo due dei tanti progetti ad oggi in cantiere".

L'obiettivo principale di queste iniziative è quello di creare un ambiente inclusivo e solidale per le donne della nostra comunità, riconoscendo le loro esigenze specifiche e offrendo soluzioni concrete.

La Consulta Comunale Femminile è a disposizione di tutte le donne del territorio monregalese. Per contatti: consulta.femminile@comune.mondovi.cn.it o tramite i nostri canali social.