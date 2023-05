Inaugurata la 2^ edizione della Young CUP [FOTO]

Nella mattinata di sabato 13 maggio, il bar Torinese di San Benigno ha ospitato l’inaugurazione e la presentazione della Young CUP 2023 alla quale hanno aderito ben 43 squadre di calcio giovanile. Coinvolti oltre 500 atleti ai quali si aggiungono tecnici, accompagnatori, allenatori, genitori, fratelli e nonni!

Presenti Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio Regionale; Luca Serale, vicesindaco di Cuneo; Valter Fantino, assessore allo sport del comune di Cuneo; Enrico Collidà, vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; Attilio Degioanni, presidente provinciale Unione Sportiva ACLI e Giovanni Ballario, segretario provinciale FIGC/LND. A questi si aggiungono Diego Gazzera, direttore della filiale di Roata Rossi e Gigi Migliore amministratore dei negozio sportivi Il Podio. La chiusura degli interventi è stata affidata ad Aldo Ghio, presidente San Benigno.

Carlo Pressenda, responsabile tecnico scuola calcio Cuneo Oltrestura: “... grazie a tutti voi per aver lavorato all’organizzazione di questo importante evento sportivo. Young CUP 2023 ha l’obbiettivo di far divertire tutti i ragazzi e le loro famiglie. Per questo motivo è possibile vedere tutte le gare senza pagare alcun biglietto. Per noi tutti i ragazzi sono importanti, tutti loro meritano il giusto riconoscimento per l’impegno che ci mettono negli allenamenti settimanali. Per questo motivo abbiamo deciso di consegnare a tutti loro un premio, una bella medaglia a ricordo di queste giornate sportive”.



Franco Graglia “la Regione in questi anni è stata a fianco delle associazioni, proloco e società sportive sostenendo le loro iniziative. Sono contento di poter essere qua con voi oggi perché lo sport giovanile è fondamentale per una società che vuole migliorarsi in tutti i suoi aspetti. In bocca al lupo a tutti i giovani atleti che si divertiranno in questi due giorni, un particolare ringraziamento agli organizzatori e a tutte le persone che hanno portato il loro contributo per la riuscita di queste giornate di sport”.



Si ringrazia il Consiglio Regionale del Piemonte, la Città di Cuneo, la Cassa di Risparmio di Fossano e tutte le aziende che hanno contribuito alla realizzazione del torneo.

Orari e date torneo

sabato 13 maggio dalle ore 14:30 alle 19:00

domenica 14 maggio dalle 8:30 alle ore 18:30