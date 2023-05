Big Eyes Coin, Bitcoin e Cosmos Hub: esplorare i diversi sviluppi dello spazio crittografico in evoluzione

Tuttavia, il mondo delle criptovalute non è fatto solo di meme e monete. Comprende anche blockchain che definiscono il mercato come Bitcoin e Cosmos Hub, ognuna delle quali apporta qualità e contributi distintivi al panorama delle blockchain in continua evoluzione.

Unisciti a Big Casino: guadagna, gioca e vinci con i gettoni BIG

Big Eyes Coin ha generato un forte seguito nella comunità crittografica e si è assicurata con successo oltre 36 milioni di dollari di finanziamenti durante la sua prevendita, superando tutte le aspettative. Inoltre, con l'attesissimo lancio del Big Casino il 15 giugno, BIG è pronta a offrire ancora più valore ai suoi detentori di token, offrendo utilità insieme al gioco d'azzardo.

Il Big Casino include oltre 4.000 giochi, un meccanismo di Play-to-Earn e funzionalità Web3. Il Big Casino è più di una semplice piattaforma di gioco d'azzardo: è un modo nuovo e rivoluzionario di guadagnare e utilizzare i gettoni BIG. La fase finale della prevendita terminerà il 3 giugno e, per festeggiare, il team di sviluppo offre un codice promozionale limitato END300 che vi darà un ulteriore bonus del 300% sul vostro investimento nella prevendita.

Cogliete l'occasione di far parte della comunità BIG e di assistere al lancio del Big Casino il 29 agosto. È il momento perfetto per investire in BIG e garantire il vostro futuro finanziario, poiché le tendenze storiche hanno dimostrato che le valutazioni delle criptovalute spesso registrano una crescita esponenziale dopo il lancio.

Il Bitcoin rompe il livello di resistenza con il rallentamento dell'inflazione USA

Il prezzo del Bitcoin è riuscito momentaneamente a superare il livello di resistenza di 28.000 dollari in seguito alla notizia che il tasso di inflazione annuale degli Stati Uniti è rallentato per il 10° mese consecutivo. Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è sceso allo 0,9% in aprile dal 5,0% in marzo, come ha riferito il Bureau of Labor Statistics sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (CPI).

Il prezzo del Bitcoin si è poi stabilizzato a 27.538 dollari, indicando che il Bitcoin è ancora influenzato da condizioni macroeconomiche come l'inflazione e le politiche monetarie. La Federal Reserve, nel corso di una recente riunione tenutasi all'inizio di maggio, ha lasciato intendere che potrebbe mettere in pausa la serie di rialzi dei tassi di interesse, nonostante gli attuali livelli di inflazione rimangano al di sopra dell'obiettivo del 2%. Gli investitori ipotizzano che la banca centrale possa imporre politiche monetarie più allentate.

Miglioramento di Cosmos Hub: Neutron consente l'interoperabilità

Cosmos Hub, il componente centrale dell'ecosistema blockchain Cosmos, è fondamentale per facilitare l'interoperabilità delle blockchain. La blockchain Neutron ha ricevuto l'approvazione da Cosmos Hub per essere lanciata su Replicated Security (RS) dopo una serie di verifiche. La blockchain è stata progettata per facilitare l'integrazione degli smart contract nella rete Cosmos utilizzando CosmWasm (Cosmos Web Assembly).

La rete Cosmos è un insieme di blockchain interconnesse che possono comunicare tra loro. Il lancio di Neutron semplificherà i progetti futuri, generando al contempo ulteriori entrate per Cosmos Hub, poiché mantiene la sicurezza intercatena in un modello di sicurezza condiviso.

Sebbene Bitcoin e Cosmos Hub operino con capacità diverse, entrambi contribuiscono al progresso della tecnologia blockchain. Bitcoin serve come moneta digitale decentralizzata e come riserva di valore, mentre Cosmos Hub si concentra sul miglioramento dell'interoperabilità e sulla creazione di blockchain personalizzate.

Per saperne di più su Big Eyes Coin (BIG):

