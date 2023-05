Da Gameboys a Memes a BitBoy Crypto: come PEPE, BEN e Big Eyes Coin stanno conquistando il mondo delle criptovalute?

Dal Gameboy ai meme e ora alla criptovaluta Bitboy, il mondo dell'intrattenimento, della tecnologia e della finanza si è fuso nell'innovativo mondo delle criptovalute. Le criptovalute a bassa capitalizzazione sono di gran moda tra le comunità di criptovalute durante questa corsa al rialzo dei meme coin, grazie al potenziale di rendimenti elevati inimmaginabili. La criptovaluta più calda appena rilasciata che ha scatenato una tempesta di interesse non è altro che Pepe Coin (PEPE), seguita da Ben Coin (BEN), alias Bitboy crypto. Tuttavia, la criptovaluta di prossima uscita più calda che ha generato oltre 36 milioni di dollari in prevendita non è altro che Big Eyes Coin (BIG) .

PEPE sale nella classifica delle 100 criptovalute più importanti

La moneta Pepe non ha nemmeno un mese di vita ed è riuscita a ricordare a tutti perché Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) non sono più le macchine da soldi di una volta. I primi investitori che hanno investito 250 dollari in PEPE sono stati ben ricompensati con oltre un milione di dollari, dato che il market cap del token ha raggiunto quasi 1 miliardo di dollari. PEPE aveva un prezzo di lancio irrisorio di 0,000000055142 dollari e da allora è cresciuto del 2.818,57%. L'attuale valore di mercato è di 663 milioni di dollari, con un volume di scambi di 394 milioni di dollari e una valutazione di 0,00000157 dollari. PEPE è attualmente classificata al numero 69 tra le prime 100 criptovalute.

BitBoy Crypto: L'ascesa di BEN - Dalla frenesia del trading alla DAO

Ben Armstrong è la mente dietro la criptovaluta BitBoy, meglio conosciuta come BEN, lanciata l'8 maggio. BEN è stata scambiata per 48 ore prima che Ben facesse un annuncio su Twitter riguardo alla sua performance, che ha contribuito a spingerla ulteriormente verso un market cap di 27 milioni di dollari. Il prezzo iniziale del token è stato di 0,000000014788 dollari e ha visto una crescita del 338,51%, mettendosi in linea con il successo di PEPE. Il token è attualmente classificato al numero 605 con un volume di scambi di 44 milioni di dollari e una valutazione di 0,000000066784 dollari. Secondo Armstrong, BEN ha persino una propria Organizzazione Autonoma Decentrata (DAO) in cui il più importante Ben del mondo delle criptovalute è coinvolto nel garantire il suo futuro successo.

Big Eyes Coin: liberare il potere dei gatti nel mondo dei meme crittografici

Il nuovo gatto del quartiere, che ha la sua CatCrew, è pronto ad entrare in scena il 3 giugno. Big Eyes Coin è un token meme basato sui gatti che ha goduto di una prevendita di successo che ha fruttato oltre 36 milioni di dollari in prevendite. BIG è una scelta controcorrente, perfetta tra le criptovalute di ispirazione canina. L'imminente token meme è nella tredicesima e ultima fase della sua prevendita e sta offrendo agli investitori un ulteriore 300% sul loro investimento con il codice promozionale END300 .

Come accennato, BIG ha intenzione di fare le cose in modo diverso e ha recentemente annunciato il Big Casino, che spingerà il token al di là di un semplice asset con utilità. Il casinò sarà attivo il 29 agosto con oltre 4.000 giochi, un meccanismo di gioco a premio e funzionalità Web3. Le possibilità sono illimitate per un token che ha un supporto comune con il sostegno della comunità dei meme coin.

Tutti dovrebbero sapere che la ricchezza genera ricchezza e che non tutti hanno la fortuna di nascere con una ricchezza generazionale. Per questo motivo, quando si presenta l'opportunità di generare ricchezza generazionale, non la si dovrebbe ignorare. È difficile ignorare l'immensa ricchezza generata da PEPE e BEN, che non hanno alcuna utilità al di là di essere un token. Opportunità come la BIG non capitano spesso, e il tempo è fondamentale per cogliere l'attimo. Come hanno dimostrato PEPE e BEN, il valore di un token prima del lancio è sempre più basso rispetto al valore successivo al lancio.

