Domani a La7 Beppe Ghisolfi ospite di Mirta Merlino

Domani Beppe Ghisolfi, presidente di Cuniberti & Partners SIM SPA, torna in televisione a La7, fresco del successo ottenuto con la partecipazione a Italia Sera. Sarà ospite di Mirta Merlino alle 12.30 per parlare di banche ed educazione finanziaria. Il professor Beppe Ghisolfi, consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di risparmio, è il cuneese più interpellato dai media sia come economista che opinionista.