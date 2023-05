Eventi di dimezzamento delle criptovalute di Bitcoin e Litecoin all'orizzonte, mentre la prevendita di Big Eyes Coin volge al termine

Il concetto di dimezzamento delle criptovalute è emerso come un evento cruciale nello spazio delle criptovalute. Il dimezzamento delle criptovalute è una riduzione pianificata delle ricompense ricevute per il mining di criptovalute. Questo ha un impatto significativo sul prezzo e sulle dinamiche delle valute digitali. Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC), due importanti asset digitali, si stanno avvicinando ai rispettivi eventi di dimezzamento, facendo correre brividi di eccitazione ai trader di criptovalute di tutto il mondo.

In questo articolo discuteremo l'impatto degli eventi di dimezzamento di Bitcoin e Litecoin, e daremo un'occhiata a ciò che sta accadendo con l'imminente token gattino meme Big Eyes Coin (BIG) , le cui ultime settimane di prevendita stanno facendo scalpore.

Il pioniere del dimezzamento delle criptovalute - Bitcoin

Il Bitcoin ha portato avanti il concetto di dimezzamento: un evento pre-programmato che si verifica ogni quattro anni circa. Con il terzo evento di dimezzamento del Bitcoin dietro l'angolo, l'attesa degli investitori è molto alta.

I due precedenti eventi di dimezzamento hanno storicamente portato a sostanziali rialzi dei prezzi del Bitcoin. Dopo il dimezzamento del 2012, la criptovaluta ha subito un'impennata senza precedenti, facendo passare il suo valore da pochi dollari a oltre 1.000 dollari nel giro di un anno. Allo stesso modo, il dimezzamento del 2016 ha innescato una straordinaria corsa al rialzo, catapultando il prezzo del Bitcoin al massimo storico di quasi 20.000 dollari alla fine del 2017.

Il prossimo dimezzamento del Bitcoin è previsto tra circa un anno. Le stime vanno da fine aprile a inizio maggio 2024. Il sussidio di blocco sarà ridotto a 3,125 BTC dopo il prossimo dimezzamento.

Il Litecoin si avvicina al suo prossimo evento di dimezzamento

Il Litecoin (LTC) ha un evento di dimezzamento all'orizzonte. Soprannominato "l'argento" dell'"oro" del Bitcoin, i dimezzamenti del Litecoin hanno storicamente generato eccitazione e movimenti di mercato.

Le precedenti dimezzazioni del Litecoin hanno avuto un profondo impatto sul prezzo e sull'ecosistema. Il dimezzamento del 2015, ad esempio, ha provocato un'impennata significativa che ha visto il valore di Litecoin aumentare di oltre il 500% in un anno. Allo stesso modo, l'evento di dimezzamento del 2019 ha visto Litecoin sperimentare un rally sostanziale, con il suo prezzo più che triplicato nei mesi successivi.

Il prossimo evento di dimezzamento del Litecoin è previsto per agosto 2023. La ricompensa del blocco da 12,5 LTC per il mining di criptovalute sarà ridotta del 50% a 6,25 LTC, il che, nonostante sembri un colpo per le comunità di minatori di criptovalute, potrebbe far salire il valore di LTC alle stelle.

La prevendita di Big Eyes Coin terminerà il 3 giugno

L'attesissimo meme token Big Eyes Coin (BIG) si prepara a concludere la prevendita il 3 giugno e a lanciare il suo token su Uniswap il 15 giugno. Con oltre 36 milioni di dollari raccolti finora durante la prevendita, il progetto ha attirato l'attenzione degli appassionati di meme coin e degli investitori, grazie alla sua combinazione perfetta di design di personaggi simpatici e presenza online coinvolgente.

L'imminente lancio di BIG apre la strada a diverse caratteristiche rivoluzionarie nello spazio delle criptovalute. Essendo una delle poche monete a tema gatto del settore, Big Eyes Coin si distingue in un mercato pieno di monete canine come Dogecoin e Shiba Inu.

Big Eyes Coin ha piani entusiasmanti per il futuro. Il 29 agosto lancerà il suo casinò personale. Si prevede che l'introduzione del casinò aumenterà il volume di scambi del token e attirerà nuovi possessori, dando ai BIG token un'utilità mai vista prima.

Per coloro che desiderano investire in Big Eyes Coin prima della chiusura della prevendita, è disponibile il codice END300 per coloro che desiderano ottenere un bonus del 300% sugli acquisti di $BIG o loot box.

Che stiate anticipando i prossimi eventi di dimezzamento di Bitcoin e Litecoin o il lancio ufficiale di Big Eyes Coin, una cosa è certa: il 2023 si preannuncia un anno importante per la comunità del mining di criptovalute e per lo spazio delle criptovalute in generale.

