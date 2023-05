Il Q3 è il numero magico: DogeMiyagi, Polkadot e Litecoin sono i campioni di criptovalute del terzo trimestre 2023

Secondo un recente rapporto di Coinbase, la media del mercato delle criptovalute è stata di 1,3 trilioni di dollari nell'aprile 2023, con un aumento del 17% rispetto alla media del primo trimestre di 1,1 trilioni di dollari. Il terzo trimestre è ormai alle porte e gli investitori si affannano a cercare di capire quale moneta avrà la meglio a partire da luglio.

La volatilità degli asset crittografici ad aprile è scesa del 25% rispetto alla media del primo trimestre, e i meteorologi suggeriscono che un token dalle performance più costanti sarebbe la scelta più saggia in vista del terzo trimestre. In questo articolo parleremo di DogeMiyagi (MIYAGI) , Polkadot (DOT) e Litecoin (LTC) e del perché sono i token che dovreste aggiungere al vostro portafoglio nel 2023.

Collegare i Polkadot

La prima scelta nella nostra lista di criptovalute su cui investire nel terzo trimestre è DOT, la moneta nativa del progetto crittografico Polkadot. Nel maggio 2020, Polkadot è stato lanciato come protocollo progettato per accettare che blockchain non correlate si connettano in modo sicuro. Se si desidera che il valore o i dati fluiscano senza problemi tra blockchain come Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), il protocollo Polkadot è la scelta migliore.

Il successo del progetto Polkadot ha fatto sì che il DOT registrasse una buona performance nell'indice. La recente notizia che Polkadot e la sua rete gemella Kusama hanno in programma nuovi sviluppi per i settori verticali in crescita ha provocato una reazione positiva del mercato. Al momento della stesura di questo articolo, il DOT era scambiato a 5,38 dollari; è salito dello 0,93% nelle ultime 24 ore ed è sceso del 6,58% nei sette giorni precedenti. La capitalizzazione di mercato è di 6.355.280.647 dollari.

Frenesia di transazioni di Litecoin!

Il 7 ottobre 2011, Litecoin (LTC) ha fatto il botto nell'indice delle criptovalute dopo essere stato creato da un fork della blockchain di Bitcoin (BTC). Dopo aver temuto che il Bitcoin stesse diventando un progetto centralizzato, la separazione ha reso più difficile per le aziende di mining su larga scala trarne vantaggio. Il token nativo Litecoin LTC ha sofferto di fortune diverse negli ultimi anni, fino a quando un solido trimestre finale nel 2022 ha spinto la moneta a rafforzarsi nel 2023.

Recentemente le transazioni sulla blockchain del Litecoin hanno raggiunto i massimi storici. È stato riportato che l'8 maggio il Litecoin ha eseguito più di 525.000 transazioni in un giorno, a ulteriore dimostrazione della sua prevalenza sul mercato. Al momento della stesura di questo articolo, il Litecoin viene scambiato a 80,64 dollari, con un aumento dell'1,32% nelle ultime 24 ore e un calo dell'8,70% nei sette giorni precedenti. La capitalizzazione di mercato è di 5.878.008.726 dollari.

DogeMiyagi è il sogno del meme

È chiaro che gli investitori si stanno orientando verso le valute digitali con carattere. DogeMiyagi può essere solo nella fase di prevendita, ma sta già creando una comunità di monete meme in crescita ed eccitante, pronta per il lancio. In un tempo relativamente breve, DogeMiyagi sarà l'unica moneta di cui tutti parleranno!

La chiave per creare un'eccitazione durante la prevendita di un progetto di criptovaluta è assicurarsi che la fase di sviluppo promuova un'offerta unica con spazio di crescita. Il team dietro DogeMiyagi ha sfruttato bene la fase di prevendita e i numeri di raccolta sono in aumento. DogeMiyagi prevede di offrire NFT per contribuire a promuovere un club divertente e vivace con omaggi e accesso privilegiato a un dominio esclusivo.

Un'altra caratteristica di successo di qualsiasi progetto di criptovaluta è un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) ben sviluppata. DogeMiyagi cerca di garantire che i suoi investitori possano collaborare in una comunità di meme coin strutturata in modo fluido. Questo progetto ha ancora molto da offrire nelle prossime settimane e, a luglio, chissà cosa potrebbe produrre?

Pensieri finali

In prossimità del terzo trimestre, monete consolidate come Polkadot e Litecoin stanno iniziando a rendersi conto che la generazione delle meme-coin è ormai alle porte. Non sarebbe saggio ignorare gli attori principali che attualmente registrano buone performance nell'indice delle monete, ma se si vuole investire nel futuro, DogeMiyagi sta prendendo piede.

