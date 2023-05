La resa dei conti nel mercato dei tori: Dogecoin e Floki Inu contro Big Eyes Coin - Kitty to Pounce!

Con il recente successo di Pepe Coin (PEPE), il mercato delle criptovalute ha risvegliato l'interesse per le monete meme, e tutti si sono posti la stessa domanda. Quali sono le migliori monete meme per la corsa del mercato toro? Molti, se non tutti, vorrebbero sapere quali sono i token esistenti o in arrivo che potrebbero contribuire alla creazione di ricchezza generazionale. Dogecoin (DOGE) ha più da offrire della sua cugina vichinga Floki Coin (FLOKI) o Big Eyes Coin (BIG), una moneta meme in arrivo, manderà gli altri token meme in fondo alla pila?

Le montagne russe di Dogecoin: dalla beffa alla correzione del mercato

Dogecoin è stato lanciato nel 2015 a un prezzo iniziale di 0,00008690 dollari come parodia del Bitcoin (BTC), ma da allora è cresciuto dell'82.908,22% e attualmente è valutato 0,072165 dollari. Il token è al n. 9 e ha un market cap totale di 10,47 miliardi di dollari e recentemente ha sostituito l'icona di Twitter il mese scorso grazie al supporto di Elon Musk.

DOGE sta attualmente subendo un calo di valutazione di un mese da quando è diventato il volto di Twitter, con una svalutazione del 15,4%. Doge è stato valutato 0,74 dollari nel 2021, a cui è seguita una significativa correzione del mercato che ha fatto perdere l'85% del suo valore. Gli appassionati di criptovalute si chiedono se il token sia in grado di raggiungere 1 dollaro, per cui alcuni esperti sconsigliano di detenere DOGE e consigliano di valutare opzioni alternative di criptovaluta a bassa capitalizzazione.

FLOKI: il valoroso cugino vichingo che insegue l'ombra di Dogecoin

FLOKI è il cugino vichingo norreno di DOGE, in quanto entrambi i token sono basati sulla razza canina Shiba Inu, originaria del Giappone. Lo Shiba Inu è allevato come cane da caccia per stanare la selvaggina ed è noto per la sua lealtà, molto simile all'intero mercato delle criptovalute. FLOKI era stata designata come il killer dei Dogecoin, ma non è mai stata in grado di catturare la sua preda.

FLOKI è stata lanciata quasi 2 anni fa con un'offerta iniziale di 0,000000084280 dollari ed è aumentata di valore del 42.799,94%. Negli ultimi 90 giorni il token ha avuto un'impennata di 0,00006526 dollari il 17 febbraio e di nuovo il 5 maggio con una valutazione di 0,00005105 dollari. Il token è attualmente scambiato a 0,00003594 dollari ed è stato recentemente superato in capitalizzazione di mercato da PEPE, che ha meno di un mese.

Big Eyes Coin: La prossima moneta meme che sfiderà lo Shiba Inu

Big Eyes Coin, la nuova moneta meme in arrivo, è stata posizionata come l'assassino di Shiba Inu (SHIBA) ed è riuscita ad assicurarsi più di 36 milioni di dollari in prevendita in poco meno di un anno. BIG ha la sua CatCrew e sa che per affrontare un branco di cani deve avere la sua squadra, oltre a sostenere e supportare la comunità delle meme coin.

Gli sviluppatori di BIG vogliono permettere a tutti i primi investitori di abbracciare la ricchezza generazionale e hanno attivato il codice promozionale END 300 che consente di ottenere un ulteriore 300% sull'acquisto in prevendita. Il lancio del token sulla borsa Uniswap è previsto per il 15 giugno. La prevendita terminerà il 3 giugno, il che significa che il tempo sta per scadere.

Tutti vogliono sapere quali sono le migliori monete meme per la corsa del mercato toro e la risposta è Big Eyes Coin. L'imminente moneta meme ha deciso di lanciare un casinò il 29 agosto che aggiungerà utilità al token insieme a oltre 4.000 giochi, un meccanismo Play-to-Earn e funzionalità Web3. BIG sta facendo molte cose in modo diverso, che è esattamente ciò che ha reso popolare Dogecoin in primo luogo.

Per saperne di più su Big Eyes Coin (BIG):

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL