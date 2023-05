Palloncini personalizzati: la nuova moda per i fare pubblicità!

I palloncini personalizzati a basso costo sono il modo migliore per fare pubblicità, anche nel 2023, grazie ai loro prezzi contenuti infatti consentono a chiunque di poter acquistare il suo palloncino pubblicitario ed utilizzarlo per la sua festa, fiera o evento.

Quando devi individuare un gadget pubblicitario per il tuo evento o una strategia di comunicazione efficace, devi tenere sempre sotto controllo l'aspetto economico. Utilizzare palloncini personalizzati è sicuramente una scelta ottimale. In primo luogo rappresentano un prodotto a basso impatto in termini di prezzo e secondo luogo hanno un ottima resa in termini di visibilità. Inoltre, svolgi una campagna di marketing rispettosa dell'ambiente scegliendo un palloncino in lattice biodegradabile.

Quanto costa stampare un palloncino personalizzato?

Il costo della stampa dipende dal numero di colori da stampare. Wiprint è specializzata nella stampa fino a 8 colori se il disegno da stampare sui palloncini è particolarmente elaborato e composto da tanti colori. Ogni colore implica un passo; in termini tecnici, ogni colore è un cliché con un costo, ovviamente quindi maggiori colori ci sono da stampare tanto più cresce il costo del palloncino, ma non devi spaventarti, da Wiprint abbiamo sempre la soluzione: spesso infatti si riesce ad ottimizzare con degli interventi grafici il numero di colori da stampare e questo ti permette di tenere ancora più contento il costo senza rinunciare alla qualità della stampa ed alla resa grafica del tuo palloncino.

È possibile ottimizzare ulteriormente l'investimento economico e l'attenzione all'ambiente senza diminuire la qualità del prodotto finito?

La soluzione sono i palloncini personalizzati a basso costo. Il dithering è una tecnica che utilizza punti di colore di varie dimensioni. Per capire meglio, guarda i palloncini personalizzati realizzati da Wiprint per il Bimbo. Il design del logo è piuttosto elaborato e multicolore. Pertanto, la sua realizzazione comporterebbe l'utilizzo di otto colori diversi, quindi otto cliché.

Vale a dire: nero, rosso, verde, rosa, giallo, blu, bianco e bordeaux.

Utilizzando la stampa retinata, invece, è stato possibile ottenere una perfetta resa del disegno con soli quattro colori. Per un risultato ottimale di questa tecnica, si consiglia di utilizzare palloncini bianchi poichè tutti I colori risaltano meglio senza variazioni e contaminazioni. Pertanto, se desideri palloncini personalizzati a basso costo su Wiprint, troverai ciò che desideri scegliendo i palloncini serigrafati. Questi, più o meno distanziati tra loro, giocano in contrasto con lo sfondo e creano, attraverso le ombre, l'illusione della figura.

La retinatura si riferisce essenzialmente allo stile visivo del puntinismo, ed è un po' come se un allievo di Paul Signac avesse creato il disegno del tuo pallone. Riassumendo, i vantaggi di questa tecnica sono duplici: il primo è ecologico, in quanto richiede una minore quantità di inchiostro nonostante Wiprint utilizzi coloranti naturali e palloncini biodegradabili, il secondo è di tipo economico in quanto, giocando su un gioco di illusioni ottiche tra tinta e fondo, consente di utilizzare meno colori e, quindi, di risparmiare sui costi. Tecnica ed esperienza creano la magia dei palloncini personalizzati a basso costo.

La scelta di cosa stampare: mossa fondamentale!

Presta massima attenzione nel momento in cui pensi a cosa stampare sul tuo strumento pubblicitario, infatti non farti prendere dalla fretta o dal panico che il tuo evento è sempre più vicino, ma ragione con attenzione su cosa stampare.

Ti consigliamo di dare massima visibilità al logo, eliminando testi molto lunghi o piccoli in quanto sono difficili da leggere su un pallone soprattutto se ad una certa distanza. Per questo ti suggeriamo di stampare solo il logo e magari un contatto telefonico, oppure un immagine ma sempre di grande impatto ed effetto immediato che permetta a chi vede I tuoi palloncini di capire immediatamente chi sei e cosa fai.