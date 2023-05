PEPE Coin tiene al guinzaglio Shiba Inu: Big Eyes Coin potrebbe batterli entrambi?

Le monete meme sono diventate la parola d'ordine nel mondo delle criptovalute. Questi token stravaganti hanno adottato un approccio più giocoso e spensierato al settore fintech con le loro mascotte carine. Le monete Meme hanno fatto girare la testa alle generazioni più giovani, che altrimenti non sarebbero state interessate al gergo monotono delle criptovalute.

Dall'OG Dogecoin (DOGE) alla nuova moneta gatta Big Eyes Coin (BIG) , è chiaro che le monete meme non stanno scomparendo e sono qui per restare. In questo articolo analizzeremo due criptovalute che si stanno sfidando e una nuova moneta gattino che sta conquistando i cuori e sta facendo scalpore.

La moneta PEPE potrebbe detronizzare Shiba Inu?

Un analista di criptovalute ha recentemente fatto una previsione azzardata sul mondo delle monete meme. Cryptunez, che ha oltre 154.000 follower su Twitter, ha previsto che PEPE Coin (PEPE) potrebbe presto detronizzare la potente moneta Shiba Inu (SHIB).

Cryptunez vede qualcosa di speciale nella PEPE Coin. Prevede un'impennata di popolarità, alimentata dal fascino dei meme e dall'entusiasmo della sua crescente comunità. Inoltre, descrive Shiba Inu come un "clone del doge sopravvalutato e non originale che millanta una falsa utilità".

Ora, lo Shiba Inu non è una passeggiata. Ha catturato il cuore di personaggi come Elon Musk e il suo valore è salito alle stelle. Ma come nel settore delle criptovalute, tutto è possibile.

Shiba Inu lancia il suo gettone BONE sulla piattaforma di criptovaluta

Shiba Inu ha lanciato il suo attesissimo token BONE su Giottus, una popolare piattaforma di criptovalute.

Ultimamente BONE ha attirato l'attenzione di diverse borse valori, tra cui OKX e Huobi Global, che sono salite sul carro con le loro quotazioni di BONE ad aprile.

Shiba Inu continua a dimostrare di essere una moneta meme potente. Binance US, il principale exchange di criptovalute, ha lanciato una funzione di auto-acquisto con SHIB. L'esercito di SHIB può impostare acquisti automatici secondo un calendario di loro scelta.

Moneta dagli occhi grandi: il prossimo re dei Meme Coin?

Big Eyes Coin potrebbe detronizzare PEPE Coin e Shiba Inu? La moneta meme del gattino sta già riscuotendo un enorme successo nella prevendita, raccogliendo finora oltre 36 milioni di dollari. Big Eyes Coin prevede un lancio con il botto il 15 giugno su Uniswap e su un CEX di alto livello.

Big Eyes Coin è costruita sulla blockchain di Ethereum, utilizzando le caratteristiche avanzate dello standard ERC-20. Questo garantisce un elevato livello di sicurezza per la moneta. Questo garantisce un elevato livello di sicurezza per gli utenti, superando i leader consolidati del settore come Bitcoin ed Ethereum. La natura decentralizzata del token garantisce una privacy assoluta, assicurando agli utenti il pieno controllo delle proprie informazioni personali.

Non è tutto. Big Eyes Coin ha anche annunciato il lancio del suo casinò crittografico. Il casinò, il cui lancio è previsto per il 29 agosto, offrirà ai Kitty Cuddler la possibilità di scambiare i loro averi in criptovalute con $BIG. La caratteristica unica della piattaforma è l'utilizzo esclusivo di $BIG come valuta principale per tutte le attività di gioco e scommessa.

Big Eyes Coin è lieta di informare i suoi coccolatori che è aperta un'offerta speciale come preludio alla chiusura della prevendita il 3 giugno. Utilizzando il codice END300 , hanno l'opportunità di ricevere un bonus del 300% per l'acquisto di $BIG o loot box.

