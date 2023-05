Tron lancia il "Fondo Memeverse" per lo sviluppo delle monete Meme: cosa potrebbe fare questo per il nuovo token DogeMiyagi?

Justin Sun, fondatore e sviluppatore della rete blockchain Tron (TRX), ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto. La piattaforma istituirà un "Fondo Memeverse" destinato ad aiutare a far decollare le monete meme in via di sviluppo. Cosa potrebbero fare progetti come questo per DogeMiyagi (MIYAGI) ?

Tron: come tutto ebbe inizio...

Justin Sun è il fondatore e CEO di Tron, una piattaforma blockchain decentralizzata open-sourced fondata nel 2017. Un'organizzazione no-profit che prende il nome di "Tron Foundation" ha creato la blockchain Tron con l'intento di aiutare i creatori a distribuire il proprio lavoro senza costi aggiuntivi e influenze esterne. Lo slogan principale della piattaforma Tron è "Decentralizzare il web", eliminando l'avidità delle aziende dall'infiltrarsi nei fondi degli influencer. Inizialmente è esplosa in Asia, più precisamente a Singapore. Tuttavia, da allora è diventato globale e ci sono oltre 50 milioni di account sulla piattaforma Tron. Gli utenti del sito utilizzano la valuta TRX per pagare direttamente i creatori di contenuti per il loro lavoro e, poiché non ci sono commissioni di transazione su Tron, le spese per i contenuti sulla rete sono mantenute a basso costo e accessibili.

Attualmente Tron sta pianificando delle mosse nella giusta direzione. L'ecosistema Tron DAO sta lanciando un "Fondo Memeverse" di esattamente 20 milioni di TRX. Questo denaro sarà utilizzato per assistere e premiare alcuni dei progetti di meme token più popolari sul mercato all'interno dell'ecosistema Tron. Tron si impegna inoltre a sostenere i nuovi token meme che sono innovativi e hanno un design unico dei token, oltre che una morale e degli standard di pratica. La tecnologia di rete peer-to-peer è perfetta per eliminare l'intermediario tra i creatori di contenuti e gli acquirenti, dando loro il pieno controllo dei guadagni e della distribuzione dei contenuti. Cosa potrebbe fare questo nuovo metodo per i nuovi arrivati nello spazio delle meme coin crypto come DogeMiyagi?

DogeMiyagi: non dubitare del Doge!

Una caratteristica che contraddistingue DogeMiyagi (MIYAGI), una nuova criptovaluta sul mercato, è la sua strategia per costruirsi un nome nella comunità globale delle valute digitali. DogeMiyagi è soddisfatto di sostenere valori e pratiche, tenendo d'occhio l'andamento delle diverse monete alt meme sul mercato prima di prendere una decisione. DogeMiyagi vuole che gli investitori interessati sappiano che si sta dedicando alla costruzione di un'area ecologica che funzionerà nel lungo periodo.

DogeMiyagi ha molto da offrire all'investitore medio, tra cui i DogeMiyagi NFT e una "Killer Swap Machine", una piattaforma di scambio di valuta progettata per assistere gli individui nello scambio dei loro token DogeMiyagi.

Con la notizia del fondo Memeverse che Tron sta lanciando, anche se si trova sulla rete Ethereum, DogeMiyagi potrebbe comunque trarre grande beneficio dall'attenzione crescente che le monete meme riceveranno una volta lanciato questo piano. DogeMiyagi potrebbe persino prendere in considerazione la possibilità di cambiare blockchain, dal momento che soddisfa i requisiti per ricevere i fondi. DogeMiyagi è un token unico e dinamico che avrà sicuramente un grande impatto sul mercato.

DogeMiyagi:

