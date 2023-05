Al teatro Don Bosco di Cuneo in scena Il Maestro e Margherita

Sabato 20 maggio, alle 21, il cartellone Spettacolare! del cinema teatro Don Bosco di Cuneo presenta gli allievi del corso adulti di Palcoscenico – Performing Arts Center nello spettacolo Il Maestro e Margherita, regia di Francesca Elena Monte e costumi a cura di Osvaldo Montalbano, ispirato all’opera di Michail Bulgakov.



Una delle più grandi storie d'amore mai scritte, in un caleidoscopio di paradossi tra poesia, passione, filosofia, politica, religione, dal tono dissacrante, brillantissima satira diretta contro il governo oppressivo della Russia comunista di inizio '900.

In un variopinto alternarsi di realtà e magia si dipana la storia di due amanti, separati dalle vessazioni del regime e infine riuniti dal demonio in persona con l'aiuto di un manipolo di simpatici, piccoli diavoli che mettono a soqquadro l'intera città di Mosca per portare a compimento questa missione.

Questo e molto di più è il romanzo il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov. Un'opera immensa, che non è nata per il teatro, ma che realizza sulla scena la sua massima espressione, attraverso il gioco attoriale. La nostra visione scherzosa, omaggio alla 'follia' teatrale, ha luogo in un manicomio i cui ospiti giocano ad indossare i panni dei personaggi e provano a raccontare “una storia tortuosa, forse un po’ confusa, ma che serve a dimostrare ciò che anche voi con noi certo converrete: il diavolo esiste, ecco il guaio”.





Biglietti: Platea € 10,00 | Galleria € 8,00 | Abbonamento a 4 spettacoli € 35,00



I biglietti si possono acquistare

ogni venerdì, dalle 18 alle 19.30

il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15

quando la sala è aperta per altri eventi programmati dalla sala stessa



E' possibile prenotare i biglietti entro le 24 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com e indicando

spettacolo e numero biglietti

settore (platea o galleria)

nominativo e telefono di riferimento

i biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo