I libri di Primalpe al festival letterario “Il Ponte del Dialogo” di Dronero

L’esigenza che racchiude il desiderio di raccontare storie del passato, di custodirle. L’esigenza di comunicare, la sua importanza.Un altro bellissimo incontro si è tenuto ieri pomeriggio, sabato 13 maggio, in occasione del festival letterario “Il Ponte del Dialogo”.

Nella Sala Milli Chegai Gianni Martini ha presentato “Ratatouille”, 7 interessanti libri editi da Primalpe. Partendo dai monumenti, raccontare i fatti del passato ma soprattutto la vita.

Il giornalista e scrittore Silvano Bertaina ha presentato il suo libro intitolato “Smonumentando”, frutto di una ricerca che tutt’ora prosegue e che vede protagonisti tutti i 247 Comuni della Provincia: “I personaggi sono i miei preferiti - ha detto Bertaina - ce ne sono molti della nostra Provincia che sono stati importanti e curiosi. A me piacciono molto quelli curiosi!”

Inoltre, ha sottolineato quanto l’attaccamento ed il rispetto per un luogo passi anche attraverso la conoscenza della sua storia e delle vite passate. Un’eredità preziosa, assolutamente intrascurabile.E di eredità ha parlato anche Eugenio Fici, presentando il suo lavoro intitolato proprio “L’Eredità”. Una storia vera, quella del protagonista Eugenio Frassinello. Una storia tratta dai documenti storici, raccontata con estrema delicatezza e con un’esigenza profonda: “È nata nello scrivere questo romanzo l’esigenza spirituale - ha detto lo scrittore - andando oltre i documenti trovati e le vicissitudini raccontate, per dare in qualche modo anche un senso alla vita di questo protagonista.” Così, attraverso l’empatia, quell’entrare in punta di piedi in una sfera più intima, quella delle emozioni, e dare ad essa la sua importanza. Ricordare fatti reali che sembravano impossibili anche mentre capitavano, che hanno segnato per sempre la vita di moltissime persone.

Questo è “Ciò che rimane, 1994-2019. Dalla furia del Tanaro all’intreccio della vita” di Graziella Dotta. “Io ho dei ricordi in prima persona di quel giorno - ha raccontato la scrittrice - e desideravo raccontare attraverso il punto di vista di chi ha vissuto questa tragedia anche se io, abitando a Carrù in una zona che non è vicina al Tanaro, non sono stata colpita in prima persona. Ho visto però quello che è successo, raccontavo alle mie amiche che vivevano in altre zone e loro stentavano a credere che fosse realmente così. Sembrava impossibile, invece è stato davvero così.”

L’emozione visibile, il ricordo di quelle immagini impresso per sempre nella mente.“Sono ricordi che noi, nel decidere di fare questo libro, ci tenevamo che rimanessero. Sono preziosi.” Ad essere poi presentato è stato il libro “Immagini per ricordare. Cervasca in 21 memorie” di Maria Bramardi e Lucia Renaudo. Delicato ed accurato, è la testimonianza, anche attraverso molte fotografie, di quello che è stato. Storie di legami, di un modo di vivere delle persone, della comunità: le due scrittrici hanno raccolto tutto questo. Secondo loro il passato non è qualcosa di nostalgico o che possa tornare, ma bellezza che arricchisce il presente. Fare memoria, ricostruendo le origini di un luogo che si porta nel cuore.

Questo è invece “Montemale non è solo una guida” di Giuseppe Sarà. Uno studio approfondito nella ricerca di documenti storici: il libro raccoglie la storia del luogo ma racchiude anche l’intento dello scrittore a proseguire i suoi studi, in un’ottica di valorizzare ed ulteriore conoscenza: “Il mio intento è quello di continuare nelle ricerche legate al Castello - ha detto Sarà- per dare una potenzialità turistica al Comune di Montemale.” La riconoscenza così a quel luogo a lui caro.

“Ha ancora senso scrivere in questa lingua, che ormai i giovani non conoscono quasi più ed io stessa a volte non ricordo dei termini. È importante perché fa parte delle nostre radici, della nostra cultura.” Un libro scritto sia in italiano sia in lenga d’òc è “Quando i frassini perdono le foglie” di Piera Rosso. Emozionata, la scrittrice ha sottolineato quanto sia stato per lei importante comporre il lavoro scrivendo in entrambe le lingue e quanto prezioso sia per lei custodire le origini linguistiche dei luoghi. Un pensiero, quello di Piera Rosso, condiviso da Giovanni Martini, che ha presentato il suo libro “I Passi nella Memoria. Romanzo della gente delle Alpi”. Lo scrittore, infatti, ha parlato di quanto il suo lavoro sia il frutto dell’importanza di ripercorrere la memoria dei luoghi anche da un punto di vista linguistico: “I dialetti, le lingue rappresentano l’identità del nostro territorio - ha detto - E noi dobbiamo contribuire a difenderla e tramandarla”. L’importante pomeriggio ha visto la presenza dell’assessore di Dronero Carlo Giordano.