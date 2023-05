Proposte per trascorrere la Festa della Mamma nella Granda

Tempo incerto anche per questo fine settimana e alcuni eventi qui citati potrebbero subire variazioni nei programmi: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

Secondo appuntamento con la “Festa degli Spaventapasseri”. Il piccolo borgo di Castellar, Saluzzo, in questa manifestazione si anima di personaggi buffi e stravaganti: non c’è casa, vigna, orto, prato o cortile che non ospiti uno spaventapasseri realizzato con i materiali più disparati. Oggi sono in programma laboratori per bambini, Ludobus, spettacoli e musica. La cantina del Pelaverga sarà aperta anche oggi per offrire percorsi di degustazione, mentre gli amanti della cultura potranno visitare la cappella di San Ponzio. Info: www.spaventapassericastellar.it/la-festa

La Festa del Po di Faule è dedicata al fiume più lungo d'Italia. Oggi sin dalle 8 del mattino, le vie del paese saranno invase dalle bancarelle con un’esposizione di prodotti di artigianato, antiquariato e del territorio. In piazza, a cura del Gruppo Avis, vendita delle azalee a favore della ricerca sul cancro. Alle 12,30 pranzo alla vecchia distilleria e, a partire dalle 15, la camminata naturalistica nella “Riserva naturale Fontane”. La serata prevede la cena self-service e lo spettacolo danzante con Sonia de Castelli. Info e programma completo: www.comune.faule.cn.it

Questo fine settimana ritorna a Fossano Expoflora, la tradizionale mostra mercato orto florovivaistica e gastronomica. Il Parco Cittadino e Via Roma si trasformeranno in una suggestiva vetrina dove immergersi nei profumi e nei sapori della primavera. Sarà allestita una ricca mostra mercato con stand di vivaisti, floricoltori e fiorai con numerosi settori merceologici, tra i quali diversi stand dedicati all'arredamento, ai complementi d'arredo e alle tecnologie. Non mancheranno la gastronomia con il mercato dei prodotti tipici, show cooking e laboratori didattici per bambini. Oggi, dalle 9.00 alle 19.00, in Via Roma ci sarà il mercato gastronomico, Show cooking di pesto al mortaio con l'andorese Simone Peirano e l’area didattica con laboratori per bambini legati all'orto e alle api presso il Bastione del Salice.

Info e programma completo: www.visitfossano.it

Domenica 14 maggio, dalle 15 alle 19, si svolgerà in via Roma a Fossano il primo appuntamento dell’undicesima edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo che per oltre un mese animerà molti centri della Granda con iniziative rivolte a grandi e piccoli. Si partirà dal cuore della Città degli Acaja che, alla vigilia della Giornata internazionale della famiglia, si animerà di giochi, laboratori, spettacoli e musica per un pomeriggio spensierato rivolto alle famiglie con bambini, da trascorrere tutti insieme. Per maggiori informazioni sulla giornata è possibile visitare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

Proseguono gli appuntamenti primaverili di Pian Munè, Paesana. Oggi, domenica 14 maggio, a partire dalle ore 10.30 è in programma un laboratorio per bambini per la creazione di giocattoli in legno. Info: www.pianmune.it

A Savigliano questa domenica torna il tradizionale appuntamento con la Strasavian, camminata podistica non competitiva per le vie cittadine, aperta ad un target che va dall’atleta alla famiglia, dal bambino all’anziano, compresi anche gli amanti degli animali accompagnati dai propri “amici a 4 zampe”. Il ricavato della manifestazione andrà totalmente in beneficienza a favore di realtà locali che operano nel sociale. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

Tanti appuntamenti a Cuneo in questo fine settimana. Il Mercato Europeo si svolgerà fino ad oggi dalle 9 alle 23 in piazza Galimberti: espositori europei ed extraeuropei esporranno e venderanno i propri prodotti tipici, mettendo a disposizione il meglio delle loro produzioni enogastronomiche ed artigianali. Info: www.confcommerciocuneo.it

Sempre oggi, con ritrovo dalle 9 e partenza alle 10 al Parco della Resistenza, è in calendario l’edizione 2023 di Bimbimbici, l’appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie organizzato da Fiab Cuneo Bicingiro. Piccoli e grandi ciclisti potranno prendere parte all’allegra pedalata in sicurezza lungo le strade di Cuneo. L’iscrizione è gratuita e il percorso è di 9 chilometri.

Dalle 10, al Parco Fluviale Gesso e Stura, è in calendario Corritalia, manifestazione podistica non competitiva, aperta a tutti e rivolta in particolare alle famiglie con bambini.

Appuntamento per le famiglie da non perdere è la Festa della Nascita, una giornata di incontri e attività ricreative sviluppata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura 2023”. La manifestazione si terrà negli spazi al coperto tra piazza Virginio e il Complesso Monumentale di San Francesco. Info: www.facebook.com/culturazerosei

http://www.facebook.com/culturazerosei

A Caramagna Piemonte è in programma per questo fine settimana agli impianti sportivi di strada Carmagnola, la prima edizione di “CaraYoga”. A partire dalle 9 e fino alle 18, si alterneranno per tutta la giornata professionisti del settore che proporranno sedute di gruppo adatte a tutti gli amanti della disciplina. Per oggi, alle 15.30, l’associazione CaraBiblioteca organizza una lettura animata per bambini. Info: pagina Facebook comune Caramagna Piemonte

Nel centro di Saluzzo questa domenica dalle 9 è in programma “Negozi in strada” con oltre 70 attività commerciali con i loro colorati stand nel centro cittadino. Saranno anche presenti sei concessionarie locali di auto e moto. I negozi aperti e le bancarelle all’esterno si snoderanno lungo corso Italia e le principali piazze del centro, oltre che nelle vie limitrofe come corso Piemonte, via Martiri, via Spielberg, via Torino. La giornata sarà vivacizzata da animazioni per i più piccoli

e le loro famiglie: giochi in legno, trucca bimbi, spettacoli, letture animate e molto altro. Sempre a Saluzzo la Castiglia torna a popolarsi di antiquari. Fino a domenica 21 maggio, nell’ambito della settima edizione di Start ritorna la Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo, un’esposizione di notevole interesse culturale e rappresentativa dell’alto antiquariato italiano: dalla scultura, alla pittura antica e dell’800, con tappeti, arredi, mobili, argenteria. Sono 25 gli antiquari, tra i più rappresentativi di varie regioni della penisola ed espositori specializzati in Antiquariato da giardino.

Oggi ci sarà la navetta gratuita dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 con partenza da Piazza Montebello.

La Pro Loco “La Deseno” di Elva invita tutti a celebrare la Festa Patronale di San Pancrazio.

Alle 11.15 ci sarà la Santa Messa presso la Parrocchiale Santa Maria Assunta, alle 13.00 il pranzo comunitario e, a seguire, canti popolari spontanei. Menù 12€ a persona.

Info e locandina: www.vallemaira.org/eventi/festa-patronale-di-san-pancrazio

Le aziende del contratto di Rete InGrana propongono anche questo fine settimana giornate di "porte aperte" al pubblico con laboratori, esperienze, escursioni e degustazioni. A Monterosso Grana è in programma oggi "Asino a chi?" con Lou Porti. Info: www.facebook.com/emotionalp20

A Ormea è in calendario il terzo fine settimana dedicato alle Erbe Spontanee. Oggi, 14 maggio, con partenza da Piazza della Libertà alle 9.00 è possibile partecipare al "Il Giro dei Castagni Secolari", escursione con la guida Gabriele Cristiani. In via Bassi, alle scuole vecchie alle 16.00 si parlerà di “Erbe e stregoneria: i poteri magici delle Erbe” con la dott.ssa Carlotta Rei. Le attività aderenti proporranno piatti, aperitivi e cocktail a base di Erbe di Primavera. Info: https://ormea.info e www.facebook.com/ormea.info

Continua, a Govone, il programma di “Regalmente Rosa”, al Castello Sabaudo.

Oggi, domenica 14 maggio, una guida dedicata accompagnerà i visitatori al Roseto di Re Carlo Felice. Maria Cristina di Borbone-Napoli, sua consorte, fu una grande appassionata di giardinaggio, amò collezionare essenze esotiche ed ebbe una buona raccolta di rose. La visita al roseto sarà gratuita. Infine, sempre domenica 14 maggio ci sarà una nuova tappa della stagione musicale “Govone Smart Music”: con Mack McCray al pianoforte, alle 17.30, nel Salone delle Feste del maniero. Info: www.castellorealedigovone.it/regalmente-rosa-2023

Appuntamento speciale a Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, con il grande evento “Borgo diVino in tour”: questo fine settimana si potrà entrare nell’universo del vino, degustando Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato. Per gli amanti del vino sarà a disposizione un ticket che darà diritto a un bicchiere e otto degustazioni in abbinamento ai prodotti tipici locali, scegliendo tra assaggi di salumi, formaggi, focacce, fritti e molto altro.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive e https://borgodivino.it/neive

A Canale l’iniziativa “La piazza prende vita” è in programma per oggi, domenica 14 maggio, in piazza Italia. Dalle 14.30, ci sarà una caccia al tesoro nel centro storico aperta a bambini, ragazzi e adulti con premi finali. Durante la giornata non mancherà l'intrattenimento musicale con Radio Fujòt, e tutti potranno prendere parte ai tour gratuiti in e-bike promossi dalle guide cicloturistiche regionali, con diversi orari di partenza. Info su: www.facebook.com/comunedicanale

A Castelletto Stura il gruppo ciclistico del paese, in collaborazione con le Pro Loco di Castelletto Stura, Montanera, Morozzo e Margarita, organizza per oggi, 14 maggio, la “Mangia, beiva e pedala”, pedalata non competitiva su un percorso di 25 chilometri, adatto a tutti.

I partecipanti si ritroveranno alle 9.30 a Castelletto Stura, in piazza Nuova, per ritirare il pacco gara; alle 10 la partenza in direzione Montanera per la tappa aperitivo; si proseguirà per Morozzo dove verrà servito il primo; la quarta tappa sarà Margarita per il secondo piatto, poi si tornerà a Castelletto Stura per il dolce. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mangia-beiva-e-pedala e www.comune.montanera.cn.it

Questa domenica, 14 maggio, a Narzole, torna la giornata che l'associazione "Camminando con Michela", dedica all'inseparabile connubio sport e salute. Si partirà al mattino con la settima edizione di "Correndo con Michela". Ritrovo alle 9 in piazza Giovanni XXIII, con il ritiro della maglietta dedicata, e partenza per la corsa o la camminata. All'arrivo verrà consegnato a tutti il pacco gara; chi volesse fermarsi a pranzo potrà usufruire dei menù per gli sportivi nei locali convenzionati. Il pomeriggio invece sarà dedicato interamente ai vari sport presenti sul territorio. Tutta la giornata sarà accompagnata da musica e divertimento con l'animazione di Andrea Caponnetto. Locandina con tutte le info su: www.narzole.net

Tutto pronto a Torre Mondovì per i festeggiamenti in occasione della Festa di San Gottardo che si terranno oggi e lunedì 15 maggio. Questa domenica, alle 11, sarà celebrata la S. Messa presso il santuario di San Gottardo, a seguire si svolgerà la benedizione di auto, moto, mezzi e piccoli animali sul piazzale della cartiera. Nel pomeriggio, dalle ore 15 giostre per grandi e piccini sul campo sportivo, pozzo di San Gottardo nella casetta di legno, gazebo allestito dalla Pro Loco per il tesseramento 2023. In occasione della Festa della Mamma, trattamento speciale per tutte le mamme in collaborazione con L’Angolo della Bellezza di Rossi Aurora. Lunedì 15 ci sarà la tradizionale Fiera in piazza Mellino. Info: www.facebook.com/people/Pro-Loco-Torre-Mondovi

Appuntamento a Bene Vagienna con la festa di San Gottardo. Il luna park, lo “street food” e il banco di beneficienza saranno allestiti nelle giornate di oggi, domenica 14, e lunedì 15 maggio. Sabato la città ospiterà dalle 10 alle 21 “Aqui se baila el tango”, una grande festa aperta a tutti con esibizioni, flash mob, laboratori e tanto altro. Info: www.tangoindipendente.com

Fino ad oggi a Demonte torna Primadoc, manifestazione di musica e cultura occitana. Per tutto il giorno di questa domenica si svolgerà la grande fiera di Prima…vera. Alle 10,30 all’Anfiteatro la messa con musiche della tradizione occitana, quindi aperitivo e pranzo su prenotazione. Nel centro del paese dalle 15 Musica diffusa per terminare alle 17 con il Gran Concerto Finale con tutti i suonatori. Info: www.facebook.com/people/Primadoc

Ad Ostana si terrà questa domenica la prima edizione di “Mounto & Minjo”, trekking enogastronomico e musicale organizzato dalla cooperativa Viso a Viso. La camminata sotto il cielo del Monviso parte alle 11 dal rifugio Galaberna e toccherà la Merenderia Alpina, l’agriturismo A nostro Mizoun, con chiusura da Quel Po di pan. Passeggiata nel bosco e visita alla borgata di Sant ’Antonio saranno alternati da miniconcerti musicali. Costo 25 euro + 5 (cauzione bicchiere); menu bimbi 12 euro. Info e contatti per prenotare: www.visoaviso.it e www.facebook.com/visoaviso

Oggi, domenica 14 maggio, il Parco del Monviso organizza, presso il Museo naturalistico del fiume Po a Revello “Natura, la mamma di tutti”, un pomeriggio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. L’evento, dalle 14, è allestito in occasione della Festa della Mamma e intende portare i partecipanti alla scoperta del mondo della natura, madre di tutti noi. Le attività, allestite con il consueto mix tra gioco e apprendimento, si divideranno in due momenti distinti: nel primo, si svolge una parte teorica appositamente studiata per un pubblico di bambini; nel secondo si tiene un laboratorio di costruzione di fiori in carta crespa, per creare un piccolo pensiero floreale per tutte le mamme. Partecipazione gratuita, necessaria iscrizione su: www.parcomonviso.eu

Spettacoli e musica

A Boves questa domenica, 14 maggio, alle 18 all’auditorium Borelli, andrà in scena lo spettacolo “Dell’Arte contagiosa Piemonte 2023” dedicato a Dante Alighieri. Per l’appuntamento bovesano il canto scelto è “La porta dell’Inferno e Caronte”. Lo spettacolo è realizzato con la tecnica dello storytelling, la narratrice attrice, coadiuvata dall’utilizzo di vari filmati.

Info: www.comune.boves.cn.it

La Rassegna dei cori della Famija albèisa prosegue questa domenica alle 17 con le formazioni giovanili. Saranno presenti il coro delle scuole elementari e medie di Mussotto, diretto da Ricci e Giuseppe Allione, il coro del liceo classico Anna Maria Alessandria, il complesso vocale del liceo Leonardo da Vinci guidato da Sergio Daniele con l’accompagnamento al pianoforte di Valter Protto. Programma su: www.famijaalbeisa.it

Oggi, 14 maggio alle 21 al Teatro Toselli di Cuneo la Compagnia EgriBiancoDanza ritorna con una nuova produzione, lo spettacolo La mia vita per un bignè realizzato con la coreografia di Riccardo Fusiello. Lo spettacolo è una creazione intrecciata con il Bolero di Ravel, concepita sul tema del desiderio, su come si accende, su come agisce in noi e su come si muove. Il Bolero come l'unica musica possibile per tracciare il dirompente spirito vitale che il desiderio provoca in noi e quel movimento sottile e impertinente che porta con sé.

Info: www.facebook.com/compagnia.egribiancodanza

Questa domenica alle 16.30 la stagione teatrale “Il teatro fa il suo giro”, organizzata da Santibriganti teatro, presenta nella Chiesa di San Paolo a Caraglio lo spettacolo “Di magiche storie e montagne incantate”, di Gimmi Basilotta. Tre personaggi, un attore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista, raccontano alcune storie intrecciate che narrano di animali, persone e creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi. Biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo.

Info: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

In occasione della ricorrenza della Giornata della Legalità, l’Amministrazione comunale di Mondovì propone nella giornata di oggi, alle 17.30, l’apprezzata performance teatrale, intitolata “I giorni di Giuda. Intervista marziana a Paolo Borsellino”, incentrata sul tema della legalità e della lotta alle mafie, di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino, con la regia di Angelo Butera.

L’evento sarà proposto presso la sala Ghislieri di Mondovì Piazza, a beneficio dell’intera collettività. Ingresso libero. Info: www.comune.mondovi.cn.it/home

Il Teatro del Marchesato a Saluzzo ospita anche stasera la commedia “Tutto per bene” di Luigi Pirandello di cui è regista e attore Ugo Rizzato. Lo spettacolo sarà ancora in scena nel fine settimana del 19 e 20 maggio, sempre alle ore 21. Il testo è uno dei pezzi più complessi e articolati di Luigi Pirandello, che gioca con le vite dei suoi personaggi mettendo in scena due uomini tenuti in scacco dalla figura di una donna. In scena: Ugo Rizzato, Lionello Nardo, Norma Abram, Tiziana Rimondotto, AndreaFenoglio, Lucetta Paschetta, Matteo Rosso e Federico Paschetta.

Il costo del biglietto è 8 euro intero e 5 euro ridotto per gli under 18.

Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori.

Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Busca il Castello del Roccolo, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Monteu Roero e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, la Casa di Silvio Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale, A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it

A Monteu Roero l’associazione “Bel Monteu” questa domenica dalle 10 alle 18 ha in programma l’evento “Avventure al Castello”. Le visite saranno ampliate con nuovi percorsi e la possibilità di vista di locali mai aperti al pubblico. Un’area sarà dedicata all’esposizione di opere pittoriche dei fratelli Silvio e Vincenzo Fiori. La mostra sarà completata da una ricerca sul curriculum dei due pittori e sarà il primo omaggio a personaggi simbolo del territorio che Bel Monteu dedicherà nelle prossime manifestazioni. Oggi ci sarà anche l’occasione per ammirare le architetture del paese e i vari punti di attrazione. Cantine e ristoranti potranno ospitare anche gli amanti dell’enogastronomia. A disposizione aree attrezzate e sentieri tematici.

Info: pagina Facebook Associazione Bel Monteu.

Questa domenica il WiMu di Barolo festeggia le mamme e le invita a trascorrere

la giornata al Museo del Vino. Tutte coloro che si presenteranno all’ingresso del Museo ideato da François Confino con i propri bimbi avranno l’ingresso gratuito al percorso museale che si snoda lungo i 5 piani del castello comunale Falletti. L’iniziativa è promossa dalla Barolo & Castles Foundation. Info sulle modalità di accesso sul sito: www.wimubarolo.it

Si chiude la quarta edizione di Castelli in Giallo, il festival di letteratura noir ospitato dalle più affascinanti dimore storiche piemontesi. L’ultimo appuntamento del festival sarà ospitato presso il castello di Verduno con Alessia Gazzola. Alle 18.30 di questa domenica l’autrice siciliana presenterà la sua trilogia di romanzi con protagonista la paleopatologa Costanza Macallè: Questione di Costanza, Costanza e buoni propositi e La Costanza è un’eccezione, tutti editi da Longanesi. In dialogo con Alessia Gazzola ci sarà Petunia Ollister, book influencer e autrice.

Al termine dell’incontro verrà proposto un aperitivo a buffet.

Info e prenotazioni: www.castelliaperti.it

A Dronero, si conclude oggi “Il Ponte del Dialogo”, festival letterario, in cui presentano le proprie opere autori e editori. L’evento diffuso ha coinvolto tutta la città. Nello SpazioLibri è possibile acquistare le opere degli autori presenti al festival. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito senza prenotazione, eccetto l’incontro con Tiziana Ferrario, alle 21 di oggi al Teatro Iris. Info e programma: www.turismo.comune.dronero.cn.it/it/news/311/Ponte-del-DialogoFestival-Letterario-Diffuso9-14-maggio-2023

Ha riaperto al pubblico dalle 10 alle 19 il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Info ed eventi: www.fortedivinadio.com e www.facebook.com/fortedivinadio

La mostra “La Bicicletta” fino al 28 maggio verrà ospitata all’interno di Palazzo Mathis a Bra.

L’esposizione è dedicata alla collezione privata di Luciano Cravero, che fin dalla giovinezza si è dedicato con grande impegno nella salvaguardia e diffusione del patrimonio storico del ciclismo. Oltre alle immancabili bici da corsa e a cimeli legati al Giro d’Italia come la prima maglia rosa risalente agli anni Trenta, tra gli oggetti esposti ci sono le curiose biciclette legate agli antichi mestieri come quella del vecchio macellaio o quella da Bersagliere. Inoltre, una sala sarà interamente dedicata alla “penna” braidese Giovanni Arpino. Info: www.turismoinbra.it

C’è una nuova mostra nella galleria Casa Francotto a Busca, che rimarrà visitabile fino al 28 maggio in esposizione, con il titolo “Libere espressioni d’arte” un interessante gruppo di artisti, per un evento curato da Fernanda Prudenzano di Art en Ciel. L’orario di apertura venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 19. Ingresso libero. Nei sabati di apertura, dalle ore 16 si terranno le demo-performance gratuite da parte degli amici-artisti, grandi acquerellisti internazionali, che daranno prova della loro maestria di fronte al pubblico. Info: www.comune.busca.cn.it

Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 4 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco. Info www.museodellamagia.it

Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, è visitabile in questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.

Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.

A Bene Vagienna saranno aperte fino al 25 giugno le mostre: “Frammenti e orizzonti di memoria”, con opere di Vittorio Marchis, “Sguardi dal mondo”, rassegna fotografica di Grazia Bertano, “Il mondo dei bambini: realtà, spiritualità e fantasia nella ceramica italiana del Novecento” collezione Raffaello Pernici Best Ceramics , “Espressione d’arte” con opere di Gianni

Vigna e “3T Terra, territorio, tradizioni” collettiva promossa dalla Soc. promotrice Belle arti di Torino. Le mostre sono ad ingresso libero. Info: www.facebook.com/amicidibeneonlus

Oggi, domenica 14 maggio, l’antico monastero femminile dell’ordine Benedettino Cistercense di Monastero resterà aperto per le visite guidate a cura dei “Volontari per l’arte”. Il complesso architettonico, in frazione Monastero di Dronero, ospitò una comunità monastica femminile dal 1125 circa al 1592 e la sua fondazione si deve ai marchesi di Busca. Soppresso l’insediamento monastico nel 1511 da Papa Giulio II con l’istituzione della diocesi di Saluzzo, la chiusura definitiva avvenne nel 1592. Ci sarà la possibilità di visitare il chiostro, la casa vescovile e la chiesa, accompagnati dai Volontari per l’arte. Le visite guidate si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.00.

Sempre oggi, dalle 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Parrocchia di S. Pietro in Vincoli e della Chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Visita a San Costanzo al Monte: offerta di 3,00 euro - Visita alla Chiesa Parrocchiale: offerta di 1,00 euro.

Per due fine settimana il piano nobile di Palazzo Tornaforte (ex Palazzo Vescovile) in via Roma 7 a Cuneo aprirà le porte al pubblico con una mostra di opere degli allievi della classe 5D del Liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo. Sarà l’occasione per ammirare gli splendidi locali dell’edificio storico di via Roma 7. L’esposizione sarà visitabile liberamente i pomeriggi di oggi, 20 e 21 maggio, dalle 15 alle 19.