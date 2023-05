Elezioni comunali, oggi e domani si vota in 13 Comuni della Granda

Oggi 14 e domani 15 maggio sono circa 800 i Comuni d'Italia chiamati al rinnovo dell'amministrazione.

Si vota anche per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Molise e nella Provincia autonoma di Trento.



In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.

Nessuno dei Comuni interessati supera i 15 mila abitanti. Il più popoloso è quello di Villanova Mondovì (5.819); il più piccolo, non solo della Granda ma di tutta Italia è Castelmagno, che di residenti ne conta solo 53.

A Villanova Mondovì sono due i candidati sindaco: Roberto Murizasco con "Villanuova" e Michele Pianetta con "Per Villanova"; a Vicoforte si contendono la poltrona di sindaco Corrado Ganzinelli con "Vicofutura", Gian Pietro Gasco con la lista "Uniti Per Vicoforte" e infine Umberto Bonelli con "Cambi... Amo Vicoforte con un progetto in Comune". San Michele Mondovì vede la sfida tra Domenico Michelotti (sindaco uscente, "Uniti per San Michele") e Daniele Aimone, alla guida della lista "Rinascita Sanmichelese".

A Vezza d’Alba un unico canditato: Enrico Grasso (Progetto per Vezza), che dovrà vedersela con il raggiungimento del quorum. A Montaldo Roero sfida a tre tra Claudia Rosso, Pierluigi Molino e Giovanni Raso.

Cossano Belbo è chiamato a scegliere tra Luca Luigi Tosa, "Stretta di mano con ramoscello d'ulivo", Luca Bosca con la lista "Spighe, rami e grappoli" e ancora Massimo Masiello, "Combatti per i diritti".

Nel cuneese va al voto Vernante, dove punta al secondo mandato Gian Piero Dalmasso con "Vernante Vivo"; a sfidarlo l'architetto Agostino Carletto di "Insieme per Vernante".

Tre liste a Murello: Fabrizio Milla con "Insieme si può fare"; Giuseppe Paschetta, con la Lista civica amministrativa e Paolo Daniele Apa di Forza Nuova.

Al voto anche dei comuni piccolissimi: Acceglio, dove si sfidano il sindaco uscente Giovanni Caranzano e Vincenzo De Netto; Alto, con Mauro De Andreis ("Sempre più “in Alto”") ed Emanuela Sabidussi ("Insieme per Alto").

C'è Castelmagno, con più elettori che residenti, dove sono ben tre le liste: quella del sindaco uscente Alberto Bianco, con "Per il futuro di Castelmagno", Pier Giorgio Donadio, la cui lista è "Orizzonte per Castelmagno" e infine Sagjonevo Kulari con "Castelmagno Tricolore". Voto anche a Castelnuovo di Ceva: anche qui una corsa a tre tra Mauro Rebuffo ("Uniti per Castelnuovo"), Soave Giacosa con "Castelnuovo vive" e Mattia Taricco di Forza Nuova.

Chiudiamo con Bergolo, dove i candidati in sfida sono il sindaco uscente Mario Marone e Damiano Angelini.

Le urne oggi saranno aperte dalle 7 alle 23 mentre nella giornata di domani sarà possibile votare tra le 7 e le 15.