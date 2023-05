Monviso incontra la società civile a Cuneo e Saluzzo

L’associazione politico culturale Monviso propone due incontri dal titolo “La società civile parla alla politica” – Costruiamo insieme il mondo di domani.

“Si tratta - spiega il coordinatore di Monviso Pierpaolo Varrone - di un nuovo approccio che inverte i ruoli classici politico-cittadino e da spazio a personalità che raccontano la loro idea di futuro. Professionisti, imprenditori, medici, lavoratori, rappresentanti di realtà associative portano le loro proposte, idee, aspettative, sogni, di cui la politica dovrà farsi portavoce”

La prima serata si svolgerà a Cuneo lunedì 29 maggio alle ore 21 presso la sede di Via Roma 56 – secondo piano- e avrà come tematica generale la sanità, l’assistenza il volontariato. Interverranno Mario Figoni Consigliere del Centro servizi volontariato, Silvio Invernelli Presidente Associazione provinciale Case di Riposo, Stefania D’Ulisse Consigliere comunale e Dirigente Medico presso l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle ed Ernesto Principe Medico Responsabile SSD, Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, Consiglio Regionale Anaoo.

La seconda serata si terrà a Saluzzo presso la saletta Bar Principe lunedì 5 giugno alle ore 21 ed avrà come tema l’impresa e il lavoro. Dopo l’introduzione del Vicesindaco Franco Demaria interverranno Ingrid Brizio Direttore generale Azienda di Formazione professionale, Marco Bertone imprenditore nel settore dell’arredo urbano e amministratore delegato di Nober srl, Tiero Caroni Ex Direttore Enaip Cuneo, Alessandro Durando Presidente di Confcooperative Cuneo, Paolo Porrino amministratore Ginox di Caramagna, Presidente regionale Piemonte Valle d’Aosta e Vicepresidente Nazionale Unione cristiana imprenditori e dirigenti. Per info monvisoinmovimento@gmail.com