Nuova Provincia, nonostante la legge sia ancora al palo il centrodestra si prepara all’arrembaggio

Pare che uno dei maggiori inghippi della nuova legge sulle Province sia quello di stabilire come consegnare l’avviso di sfratto agli attuali presidenti di Provincia.

In realtà, non è l’unico considerato che – nonostante il gran parlare tra gli addetti ai lavori – il tema della “Nuova Provincia” resta in alto mare.

I partiti del centrodestra assicurano che la nuova legge si farà insieme al pacchetto di riforme che vanno dal presidenzialismo all’autonomia delle Regioni.

Pd, 5 Stelle e Terzo Polo si mostrano scettici facendo leva sul fatto che tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non c’è unanimità di vedute.

Ostentano una certa qual indifferenza quando si chiede loro quali intendimenti abbiano in proposito per il prossimo anno.

Nel caso cuneese, il presidente in carica, Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, si muove a tutto campo, preso dal suo ruolo istituzionale, per nulla turbato di dover cedere il passo tra un anno a qualcun altro.

I rapporti col Pd sono istituzionalmente corretti e all’esterno non traspare quella diffidenza da parte dei maggiorenti Pd che è invece andata crescendo negli ultimi mesi.

Dal Partito Democratico, evidentemente, si aspettavano che Robaldo ottimizzasse l’intesa che aveva portato alla sua elezione, ma il presidente – visto l’allargamento della maggioranza al momento del suo insediamento – ha preferito tenersi le mani libere.

La situazione politica – sic stantibus rebus – parrebbe pertanto rendere più agevole per il centrodestra l’arrembaggio al palazzo di corso Nizza.

Nonostante manchino ancora parecchi tasselli alla “riforma della riforma”, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sono portati avanti col lavoro e hanno abbozzato una prima ipotesi di spartizione per il Piemonte.

Su 8 Province piemontesi, sulla scorta dell’esito del voto politico del 25 settembre scorso , 4 candidature alla presidenza sono rivendicate da Fratelli d’Italia; in base a questo schema 3 andrebbero alla Lega e una a Forza Italia.

Il tutto dovrà incastrarsi con la partita di europee, regionali e amministrative.

Ancora una volta, a farla da padrone e ad orientare la bussola, sarà l’intramontabile manuale Cencelli.

Per la Provincia di Cuneo sono in molti, dal centrodestra, ad ambire al posto di Luca Robaldo che prima – per due mandati consecutivi – fu di Federico Borgna.

Da Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni non nega di essere disposto a rinunciare al seggio regionale in cambio dello scranno di Giolitti.

Ma, sempre dal partito di Giorgia Meloni, i “crosettiani” fanno sapere che il ministro della Difesa vorrebbe per questo ruolo il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda.

La Lega, che pure non ha mai mostrato eccessivo entusiasmo per la Provincia nonostante, dopo la presidenza di Raffaele Costa, avesse mandato al timone dell’Amministrazione Provinciale Gianna Gancia, guarda con attenzione senza tuttavia farsi venire l’acquolina in bocca.

Un’eventuale candidatura alla presidenza della Provincia potrebbe servire a compensare il quadro delle candidature regionali, dove – verosimilmente – i seggi cuneesi nel 2024 non saranno più quelli del 2019.

I nomi in predicato sono quelli del sindaco di Genola ed ex deputato Flavio Gastaldi, dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi e della stessa Gianna Gancia, che quell’incarico ha già ricoperto prima di essere eletta in Regione e poi a Strasburgo.

Nomi “pesanti” ma – lo diciamo a scanso di equivoci – portati al tavolo dei partner di coalizione senza soverchie convinzioni, soprattutto per far capire agli alleati (FdI in primis) che la Lega non intende rinunciare al ruolo di attore co-protagonista.

Per Forza Italia i nomi ricorrenti sono quelli dell’ex senatore e sindaco di Priocca, Marco Perosino, che la macchina provinciale già ben conosce avendo avuto in passato la delega al Bilancio, e del sindaco di Boves, Maurizio Paoletti.

Quest’ultimo, ex segretario provinciale azzurro, in queste ultime settimane, risulta essere intensamente corteggiato da Fratelli d’Italia.

Per venire all’aspetto normativo, si sa che i disegni di legge giacenti per le nuove Province sono otto e che il modello elettorale che sembra trovare maggiori consensi è quello dei Comuni oltre i 15 mila abitanti, vale a dire con eventualità di doppio turno nel caso in cui nessuno dei presidenti in corsa ottenga la maggioranza assoluta al primo giro.

Nel caso della Provincia di Cuneo si parla di liste da 22 o 24, collegate ad un candidato presidente, non si sa ancora se bloccate o “aperte” (cioè con possibilità di preferenza), mentre ritornerebbe la giunta: gli assessori (nominati dal presidente alla stregua di quanto fa il sindaco con gli assessori) sarebbero sei per la Provincia di Cuneo.

Aspetto prosaico (ma non troppo): a percepire l’emolumento sarebbe da subito il presidente (equiparato a quello del sindaco del capoluogo cioè Cuneo), mentre il compenso per gli assessori avverrebbe soltanto dopo un anno o poco più.