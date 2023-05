Calcio Serie D: Bra-Vado, ospiti in vantaggio con Lo Bosco (webcronaca)

BRA-VADO 0-1

94' Lo Bosco lascia il posto a Manno

92' Castiglione per Ghigliotti, Lagorio per Capra, Gregori per Gerbino

90' assegnati 4 minuti di recupero

87' Vado in vantaggio. Su sviluppi di un'azione di corner, dopo una traversa, Lo Bosco è il più lesto ad insaccare, 0-1

85' un lungo rilancio di Steve pesca Pautassi che va in percussione e conclude. Fresia si rifugia in corner

81' ammonito Floris per proteste

78' D'Iglio su punizione non inquadra lo specchio della porta

76' out anche Castelletto, in campo Cenci

72' cambio Vado: Bane subentra a Casazza

65' ammonito Capra per fallo tattico su Capellupo a centrocampo

61' grande occasione per il Bra. Marchisone approfitta di un'incertezza di De Bode, si invola verso la porta avversaria e conclude. Fresia para a terra non senza apprensione

52' Vado vicino al vantaggio. Lo Bosco in mischia non riesce a mettere il pallone in rete

51' meglio gli ospiti in avvio di secondo tempo

46' via alla ripresa (nessun cambio)

45'+1 termina un primo tempo molto intenso per quanto avaro di occasioni da rete

45' assegnato un minuto di recupero

45' Lo Bosco controlla al limite dell'area e calcia verso la porta, pallone alto

41' Marchisone pesca Tos su punizione, colpo di testa debole e neutralizzato da Fresia

38' D'Iglio va al tiro, Steve blocca senza problemi

34' Lo Bosco lanciato verso la rete, l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco

25' ingenua ammonizione per Daqoune

24' Derrick Gyimah al tiro, Fresia è attento e respinge

15' grande agonismo in campo dopo 15 minuti di gioco, partita equilibrata

13' ammonito Di Renzo per fallo su Capellupo

8' Gyimah punta De Bode, si accentra e va al tiro, bloccato a terra da Fresia

1' fischio d'inizio (ore 16,01)

All'Attilio Bravi si gioca Bra-Vado, gara valida per il primo turno playoff di Serie D.

Le scelte di formazione di Floris e Didu

Bra (4-3-3): Steve, Quitadamo, Tos, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Gyimah, Menabò, Marchisone. A disp: Favaro, Dall'Olio, Gregori, Job, Bianchi, Mawete.

Vado (3-4-1-2): Fresia, Tinti, De Bode, Casazza; Ghigliotti, Castelletto, D'Iglio, Spanu; Capra; Di Renzo, Lo Bosco. A disp: Ascioti, Manno, Cenci, Bonanni, Castiglione, Mele, Bane, Lagorio, Bingo