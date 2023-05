Volley maschile A3: Savigliano ripartirà dai coach Simeon e Brignone

Il Volley Savigliano ha annunciato che, anche per la stagione sportiva 2023/2024, la guida tecnica della prima squadra impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca sarà affidata a Lorenzo Simeon, coadiuvato da Matteo Brignone.

Torinese classe 1975, Simeon ha dedicato la vita alla pallavolo: prima come palleggiatore, con una lunga carriera in Serie B, vissuta nelle più importanti piazze piemontesi, quindi come tecnico, ruolo che gli ha permesso di raggiungere la Serie A3 Credem Banca.

La prossima sarà la sua quinta stagione nella terza categoria nazionale, dopo le tre alla ViviBanca Torino, di cui è stato head coach dal 2019 al 2022, e la più recente al PalaSanGiorgio, nella quale ha scritto una pagina importante della storia biancoblu, conducendo il Volley Savigliano ai quarti di finale dei playoff e alla final-eight di Coppa Italia, punto più alto nei cinquant’anni di pallavolo in città.

“Non ho avuto alcun dubbio nel momento in cui si è trattato di scegliere se proseguire con il Volley Savigliano. – spiega Simeon – Questo, perché credo che in questo momento non ci sia di meglio rispetto a una società che mi ha dimostrato di saper coniugare familiarità e organizzazione. L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato magico, per cui sarà difficile ripetersi. Ripartiamo dallo straordinario quarto posto con un desiderio: consolidarci nella categoria e dimostrare di poter stare stabilmente nella metà alta di classifica”.

Al suo fianco, come detto, ci sarà sempre lui, Matteo Brignone, per tutti “Brigna”, che nella scorsa stagione ha rappresentato l’anello di congiunzione tra la prima esperienza in Serie A3 di Savigliano, targata Bonifetto, e la nuova e convincente avventura con Simeon. L’alchimia tra i due è stata subito vincente, come confermato dai risultati in campo.

Anche Brignone sottolinea il suo attaccamento alla causa saviglianese: “Ormai il mio rapporto di collaborazione con questa realtà dura da alcuni anni e in ogni stagione la società ha fatto dei progressi dal punto di vista organizzativo e sportivo, rendendomi sempre più partecipe di questi miglioramenti. Sarà il mio terzo anno di Serie A3 e sono davvero felice. La scorsa è stata una stagione intensa, una vera e propria cavalcata, ma le sensazioni verso la nuova annata sono davvero positive. Insieme al Ds Caula stiamo definendo il nuovo roster e credo che il lavoro sia finora molto buono. Proveremo a ripeterci, mettendo in mostra ancora una bella pallavolo, con una squadra interessante e potenzialmente molto competitiva”.

Tutta la famiglia del Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a “Lollo” e “Brigna” buon lavoro, con la speranza di poter ripetere insieme gli eccezionali risultati ottenuti nella scorsa stagione.