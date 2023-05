I 40 anni della Sezione radioamatori di Mondovì festeggiati in Comune

Si è svolta, venerdì 5 maggio, presso il Comune di Mondovì una breve cerimonia per ricordare il quarantennale della fondazione della locale Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani).

Per il Comune erano presenti Luca Robaldo, sindaco e presidente della Provincia di Cuneo e Francesca Botto, assessore alla Cultura, Beni Culturali e Biblioteca, Turismo, Politiche sociali, Affari legali e tra i Radioamatori una rappresentanza del Consiglio direttivo attualmente in carica, il presidente Edoardo Ambrassa (IW1EVQ), il vice presidente Massimo Balsamo (IK1GPG), la segretaria Betty Sciolla (IK1QFM), il sindaco Ugo Brignone (IK1VKH), il socio fondatore Matteo Gavotto (I1MGV), il consigliere Claudio Albesiano (IW1FLR) ed infine il dr. Marco Botto, legato ai Radioamatori da una ultraventennale amicizia.

Dopo i consueti discorsi ufficiali di rito, si è proceduto alla consegna ai Radioamatori da parte del sindaco e a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, del tipico piatto di ceramica raffigurante il gallo, simbolo della Città monregalese. Altri riconoscimenti sono stati assegnati come simbolico ringraziamento per tutta l'opera svolta a Matteo Gavotto I1MGV, Massimo Balsamo IK1GPG, Betty Sciolla IK1QFM, Ugo Brignone IK1VKH e al Dr. Marco Botto.

La Sezione A.R.I. di Mondovì è stata fondata ufficialmente il 16 dicembre 1982 da un piccolo gruppo di Radioamatori e risulta attualmente tra le Sezioni più longeve d'Italia. Attualmente la Sede è ospitata nella zona di Mondovì Piazza, in posizione panoramica, nell'edificio storico di proprietà del Comune tra i più importanti della Città, conosciuto come Porta di Carassone.

Tra le attività dell'A.R.I. di Mondovì, sempre senza scopo di lucro, a parte naturalmente l'aspetto legato alla socialità e alle relazioni di amicizia tra i Radioamatori e simpatizzanti vicini e lontani, si possono contare numerose iniziative tra cui alcuni incontri con gli studenti degli istituti tecnici al fine di introdurre i ragazzi al mondo delle telecomunicazioni, incontri con gli studenti non più giovanissimi dell'Università della Terza Età, l'assistenza come servizio radio per la sicurezza in occasione di importanti eventi sportivi, la partecipazione costante alle prove periodiche di sintonia insieme all'organizzazione interforze che fa capo alla Protezione Civile e non ultimo la gestione, oramai da più di vent'anni, del Diploma dei Castelli d’Italia DCI, del Diploma Antartico WAP e del Diploma delle Flora e Fauna IFFA.

A queste ultime iniziative consegue l'organizzazione dell'importante Meeting internazionale, anche questo tra i più longevi e tra gli eventi più seguiti nel vasto ambiente dei Radioamatori, che fanno parlare di Mondovì in tutto il Mondo.