Volley Femminile: in A2 cala il sipario anche sulla Pool Salvezza! Il Campionato ha emesso gli ultimi verdetti

Il Campionato di pallavolo femminile di serie A2 ha emesso gli ultimi verdetti della stagione 2022/23. Dopo le promozioni nella massima serie della Roma Volley e dell’Itas Trentino, oggi sono giunte le ufficialità sulle sei retrocessioni. Questo pomeriggio, infatti, si è disputata la 6^ e ultima giornata di ritorno della Pool Salvezza.

Alcune formazioni avevano già conosciuto il proprio destino da qualche settimana, mentre per altre è stata determinante l’ultima giornata per conquistare la salvezza o per vederla sfumare proprio all’ultimo respiro. E’ stato così per l’Emilbronzo Montale, che proprio nell’ultima gara della stagione è stata superata in classifica della Chromavis Offanengo dell’ex pumina Francesca Trevisan.

Lascia la serie A2 anche la Seap Sigel Marsala di Chiara “Kiki” Ghibaudo, ma in questo caso l’amaro verdetto era giunto già da qualche giornata. Lo storico club siciliano ha comunicato che cercherà comunque di tenere aperta la porta per un eventuale ripescaggio. Nel match odierno contro l'Albese Como, da segnalare l'inusuale punteggio con cui si è chiuso il 4° set: 37-39.

Un plauso a parte lo merita la Desi Shipping Akademia Messina. La squadra di coach Fabio Bonafede aveva iniziato la Pool Salvezza in una situazione di classifica drammatica, ma anche grazie a 8 vittorie consecutive, la squadra siciliana ha tagliato il traguardo della permanenza in A2. Sulla base dei risultati della Pool Salvezza, le sei squadre retrocesse in B1 sono le seguenti: Emilbronzo Montale, Anthea Vicenza, Assitec Sant’Elia, Club Italia, Seap Sigel Marsala e 3M Perugia.

Giocheranno ancora in A2, invece la Tecnoteam Albese Como, l’Esperia Cremona, l’Offanengo, l’Orocash Lecco e l’Akademia Messina. Di seguito i risultati dell’ultima giornata della Pool Salvezza e la classifica definitiva:

RISULTATI 6^ GIORNATA DI RITORNO

Seap Sigel Marsala Albese Como 2-3 3M Perugia Club Italia 3-1 Anthea Vicenza Esperia Cremona 0-3 Ass. Sant’Elia Chr. Offanengo 3-2 Akademia Messina Emil. Montale 3-0

CLASSIFICA POOL SALVEZZA